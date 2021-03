Su Prime Video con "Bicibicitalia", gli attori Federico Perrotta e Valentina Olla in Liguria

L’idea di muoversi in bicicletta tra i posti più belli d’Italia dà una visione di turismo sostenibile sia dal punto di vista economico che territoriale, soprattutto in un momento difficile a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito il mondo.

Ed ecco che su Prime Video approda Bicibicitalia un progetto che nasce dalla geniale intuizione di Stefano Gabriele, regista televisivo e cinematografico romano, titolare di Framexs Multimedia, azienda che da anni è attiva nella produzione di contenuti cinematografici, televisivi e video in senso generale: “l’idea di fondo - spiega il regista - è quella di raccontare il nostro meraviglioso Paese, soprattutto nelle sue aree meno sfruttate e conosciute, attraverso un mezzo di trasporto ecologico, salutare e fruibile per tutti: la bicicletta. Non una bicicletta sportiva o estrema ma una bici adatta a tutti, alle famiglie, ai ragazzi e agli anziani”.

Quello proposto è un viaggio coinvolgente tra le bellezze del paesaggio italiano in bici, un tour delle regioni in doppia puntata in compagnia di due conduttori che non sono lo stereotipo dei volti televisivi ma i ragazzi della porta accanto, una coppia anche fuori dal set: si tratta dell’abruzzese Federico Perrotta, attore teatrale, comico con all’attivo moltissimi spettacoli e la bellissima Valentina Olla, show girl televisiva ed ora attrice teatrale e cantante che danno vita ad alcune gag e poi, pedalando raggiungono i luoghi che vogliono mostrare. Spesso si soffermano a parlare con persone comuni, anche con le istituzioni ma ancora più spesso incontrano degli ospiti illustri in ogni campo o attori.

La Liguria con i suoi famosi panorami che si affacciano sul mare affascina immediatamente i due attori che si dirigono pedalando alla “conquista” di Noli (Savona), dove tra vicoli e porticati, sfogliano pagine di storia viva e ben conservata grazie alle testimonianze paesaggistiche ed architettoniche che la regione offre.

Dalla cattedrale di San Pietro con il suo splendido interno si spingono verso la torre del Canto, nota per la sua forma trapezoidale e usciti dalle mura di Noli è la Chiesa di San Paragorio con la sua singolare struttura in stile romanico ad attrarre l’attenzione dei due turisti, ma l’arte in tutte le sue forme diventa protagonista durante questo tour.

Il cuore pulsante dell’altopiano delle Manie, una vera e propria terrazza sul mare, e dunque l’entroterra ligure con il suo paesaggio inaspettato si rivelano ricchi di natura incontaminata, fascino e mistero: tante sono le grotte abitate sin dalla preistoria per esempio, come la caverna Arma delle Manie uno dei siti archeologici preistorici tra i più affascinanti che racchiude una sequenza di strati archeologici che documentano la frequentazione umana tra il Paleolitico e il Neolitico.

Suggestiva è invece la passeggiata a Varigotti: con i suoi vivaci colori custodisce con cura il suo passato e dai suoi vicoli è possibile scorgere il mare; di grande interesse architettonico, con la sua semplicità, è la chiesa di San Lorenzo.

La produzione del programma è targata Format srl e il produttore è Mauro Venditti che ha creduto nel progetto investendo in esso uno sforzo non indifferente: la troupe di 16 persone infatti si è mossa in tutta Italia nell’arco di due stagioni per un totale di 40 puntate (due per ogni regione di lavoro, appunto). Autori del programma Berardino Iacovone e Piergiorgio Lalli.

La troupe vede la presenza di figure professionali di alto livello come Gianluca Gallucci (D.O.P. e steadicam operator), Iulian Calugaru (D.I.T. e drone pilot), Davide Zucchetti ( montatore), Lorenzo Gabriele (colorist) ed Eugenio Vatta autore di alcune musiche ma soprattutto responsabile del mixage audio.

Altro valore aggiunto al programma è la sigla finale Bicibicitalia composta ed eseguita dai Tetes de Bois. E’Zenit Distribution a chiudere l’accordo con Prime Video per la diffusione del format.

Il tour ‘virtuale’ tra le bellezze italiane di Bicibicitalia è disponibile su Prime Video, pronto a regalare forti emozioni anche in un momento difficile come quello che sta vivendo il mondo intero.