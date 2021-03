Valerio Matafù: un talento albenganese del quale sentiremo molto parlare

Chi ha letto su Savonanews il servizio dedicato a The Rainbird (non ve lo ricordate? Eccolo QUI) non avrà potuto fare a meno di notare, in mezzo a diversi nomi ormai da tempo conclamati dell’hard rock e dell’heavy metal italiano e internazionale, anche una presenza di rilievo: è quella del giovane chitarrista albenganese Valerio Matafù.

A partire dal 12 marzo scorso, sulle piattaforme social Facebook e Instagram, Matafù ha divulgato la sua prima composizione da solista, intitolata “1983”.

Quei quattro numeri nei quali si riassume il titolo simboleggiano già un atto di sincero e profondo amore verso il sound, e non solo il sound, ma tutto un immaginario collettivo e un’atmosfera distintiva, degli anni ‘80.

Ci racconta Valerio: “Il brano vuole essere un omaggio ai miei idoli di quel decennio: Sylvester Stallone, John Travolta, Alice Cooper, i Whitesnake e i Quiet Riot”.

Il brano, interamente strumentale, è stato composto, arrangiato ed eseguito dal solo Valerio Matafù. In esso spiccano il gusto e il tocco sul manico dell’artista ingauno, che tira fuori dalla chitarra ogni virgola di espressività. La struttura del brano ricorda le opere soliste di artisti come Joe Satriani, Steve Vai e i Liquid Tension Experiment, con una struttura che alterna passaggi veloci e puliti che valorizzano la tecnica ad altri più distesi, fatti di note lunghe per “assaporare” la bellezza melodica delle melodie chitarristiche.

Per la produzione audio Valerio Matafù si è affidato a un altro nome di rilievo della scena musicale nostrana: si tratta del chitarrista e tecnico del suono Rossano Giallombardo. Il video è stato invece realizzato Valentina Gualtieri. Infine Matafù vuole ringraziare Gianluca Rigotti di Rigotti Cables per i cavi audio.

A questo punto ai musicofili più appassionati non resta che aspettare il primo album del talentuoso chitarrista albenganese.

Nel frattempo godiamoci il video di "1983":