I gruppi di minoranza in Regione: "Campagna di vaccinazione fa acqua da tutte le parti, Liguria agli ultimi posti in Italia, 15% di operatori sanitari non vaccinati"

Commentano coralmente i capigruppo regionali Luca Garibaldi (Partito Democratico-Articolo 1), Ferruccio Sansa (Lista Sansa), Fabio Tosi (Movimento Cinque Stelle) e Gianni Pastorino (Linea Condivisa): "La campagna di vaccinazione in Liguria fa acqua da tutte le parti, con una situazione drammatica per tempi e somministrazioni, carenze di personale e di organizzazione. Una Regione che è agli ultimi posti d'Italia e su cui Toti non sta dando risposte.

In tutto questo, si colloca anche il tema dei vaccini per il personale sanitario. Il 15% di operatori non vaccinati, dichiarati da Toti in queste ore, impongono azioni rapide anche da parte della Regione, che a gennaio aveva dichiarato, invece, che l'adesione negli ospedali liguri era stata molto alta".

Per questo, oggi, il Gruppo PD ha depositato una proposta di legge regionale per le vaccinazioni degli operatori sanitari, sottoscritta da tutte le forze di opposizione (Movimento Cinque Stelle, Linea Condivisa e Lista Sansa). "Una proposta - dichiarano i Capigruppo - che auspichiamo venga discussa nel più breve tempo possibile.