Vaccino anti-covid: in provincia di Savona su 630 prenotazioni sono 476 le dosi somministrate

In Asl 3 genovese 611 prenotati, 543 i vaccinati; in Asl 4 381 prenotati, 73 vaccinati. Le vaccinazioni sono iniziate alle 16 e poi si sono interrotte per effetto del provvedimento di Aifa che ha sospeso temporaneamente il vaccino AstraZeneca.

Alisa sottolinea che l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha previsto in via precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. L'Ema, Agenzia Europea del Farmaco, ha chiesto 24 ore per ulteriori valutazioni attualmente in corso: si attende il pronunciamento entro domani sera.