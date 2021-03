Lettera al direttore: "Arriva la Milano-Sanremo e le strade di Savona sono in pessimo stato"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera:

"A quattro giorni dal passaggio della Milano-Sanremo, le strade dove passerà la corsa comprese tra piazza Leon Pancaldo, corso Mazzini, corso Tardy & Benech e via Stalingrado, hanno una situazione dell’asfalto in condizioni pessime, malgrado le promesse fatte dall'assessore Santi in questi anni e più di recente negli ultimi mesi, cosi da far fare l’ennesima cattiva figura in mondovisione alla città di Savona per il secondo anno consecutivo. Tutto questo dopo il rifiuto a concedere il passaggio in città appunto della 'Classicissima di primavera' da parte del nostro sindaco nel 2020".

"Quest'anno come molti mi sarei aspettato un atto di rivalsa nella cura delle strade visto il potere della promozione turistica che si riceve con eventi di questo genere trasmessi in TV. Mi meraviglia per altro che l’assessore Santi visto i risultati e le pessime condizioni in cui questa amministrazione ci consegnerà a fine mandato la città (amministrazione di cui egli dice essere la punta di diamante), si auto-candidi alla carica di sindaco".

"Egli aveva promesso (tra le tante altre promesse) che avrebbe vigilato sul come vengono lasciate le strade dopo gli scavi da parte delle ditte che stanno stendendo i cavi per la fibra ottica. Mi pare però che anche questa vigilanza sia mancata. Basta fare un giro per le strade cittadine per rendersene conto".

Un vostro affezionato lettore