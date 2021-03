102 candeline. E' il traguardo raggiunto nella giornata di ieri da Margherita “Ines” Poggio. Tutta la comunità di Millesimo si è stretta attorno alla festeggiata.

"L'amministrazione comunale - ha scritto su Facebook il sindaco Aldo Picalli - si unisce per farle i più sentiti auguri in questa giornata di festa per lei".