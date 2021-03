Savona, asfaltature in corso Mazzini per via della Milano-Sanremo: rallentamenti da Corso Tardy e Benech (FOTO)

Via ai lavori di asfaltatura da questa mattina in corso Mazzini a Savona e il traffico che ha iniziato a subire forti rallentamenti con code anche in corso Tardy & Benech.

A 4 giorni dal passaggio della Milano-Sanremo di ciclismo che attraverserà proprio la centrale via savonese passando da Corso Tardy e Benech, via Stalingrado e Corso Svizzera gli operai sono intervenuti per sistemare il manto stradale.