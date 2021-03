Savona, nuova sede in corso Ricci per la Croce Oro di Albissola

Nuova sede a Savona in corso Ricci per la Croce Oro di Albissola Marina.

Dopo via Boito nel comune albissolese arriva anche nel comune capoluogo una postazione per la pubblica assistenza che potrà intervenire in maniera ancora più capillare sul territorio aggiungendosi alla Croce Bianca e Rossa di Savona.

La Croce Oro ha fatto così richiesta al comune di Savona per poter ottenere uno spazio riservato per lo stazionamento delle ambulanze e la polizia locale ha così riservato tre posti auto per posizionare i due mezzi di soccorso.