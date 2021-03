Anche Alassio piange la scomparsa del maestro di danza sportiva Guido Maero

Il mondo della danza sportiva piange la scomparsa del Maestro Guido Maero. Originario di Canelli (Asti), ha fondato assieme alla moglie Anna la scuola di danza Universal Dance presso cui si sono formate coppie di ballerini poi esibitesi in numerosi eventi a livello nazionale e internazionale.

Guido Maero era inoltre molto conosciuto nella nostra provincia, in particolare ad Alassio, dove sempre con la moglie Anna ha organizzato per trent'anni l'iniziativa "I.O.C. Alassio Open" di danza, manifestazione di richiamo internazionale, ospitata nella città del Muretto sin dal 1989. Proprio per l'importanza e il successo nel tempo ottenuto da quell'appuntamento, nel 2016 l'amministrazione comunale alassina (all'epoca guidata da Enzo Canepa) aveva premiato i coniugi piemontesi (leggi QUI).

A riprova della rilevanza della figura di Guido Maero nell’ambito della danza, cui ha dedicato la propria vita, giova ricordare alcuni dei traguardi da lui raggiunti. Diplomato alla “Imperial Society of Teachers Of Dancing” di Londra, oltre che co-fondatore della Universal Dance è stato giudice IDSF e giudice internazionale di grande fama, nonché premiato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Danza Sportiva come giudice benemerito per il contributo fornito allo sviluppo della Danza Sportiva in Italia, impersonando un ruolo storico di riferimento per tutti i Tecnici Italiani.