Rogo di Andora: nessuna autopsia per Franca Dabroi

Oggi è stata riconsegnata ai familiari la salma di Franca Dabroi, la 60enne di Andora (nipote di Luciano Dabroi, al quale è intitolato nella città il museo mineralogico di Palazzo Tagliaferro) improvvisamente deceduta nel rogo che ha colpito una parte della sua casa.

La Pm Elisa Milocco ha infatti deciso di non procedere con l'esame autoptico. I rilevamenti effettuati sul posto dai Carabinieri della stazione andorese e del Nucleo Radiomobile in sinergia con i Vigili del fuoco hanno confermato le cause accidentali.