Tenta di rubare all'interno di un albergo: 24enne egiziano arrestato a Varazze

I carabinieri della Stazione di Varazze hanno arrestato per tentato furto un 24enne di nazionalità egiziana, le iniziali M.A., già noto alle forze dell'ordine.

Il giovane nella serata di ieri, è stato sorpreso dai militari dell'Arma mentre si introduceva, dopo aver forzato una finestra, all’interno di un albergo di Varazze, attualmente chiuso al pubblico.

Una pattuglia durante il servizio di controllo del territorio, ha notato un insolito movimento all’interno del cortile dell’albergo ed ha deciso di controllare meglio, scorgendo il giovane che entrava nell’edificio.

L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato di scappare ma è stato subito fermato ed accompagnato in caserma per i successivi accertamenti. L’arrestato dovrà rispondere di tentato furto e verrà giudicato in data odierna con rito direttissimo.