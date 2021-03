Come accendere la passione con la persona che ti interessa

Molte volte le relazioni si spengono oppure non si riesce ad accendere quella fiammella che permette di sprigionare un fuoco sempre più incandescente. Proprio per queste ragioni è importante capire come accendere o riaccendere la passione con la persona che ti interessa. Molti uomini o donne quando si trovano in questa situazione non sanno cosa fare, non sanno come portare la loro relazione ad uno step successivo.

Se sei all'interno di una relazione potresti seguire diversi atteggiamenti per riaccendere la passione e vivere una relazione davvero eccitante e divertente. Ecco cosa ti consiglio di fare.

Dì al tuo partner che lo ami ogni giorno

Spesso pensiamo che lo sappiano già. Tuttavia, queste parole possono essere un vero balsamo per l'anima del tuo partner. Dire delle parole piacevoli non è mai sbagliato, sia che il tuo partner sia passionale che un po' freddo, cerca sempre di scaldargli il cuore.

Sii grato per quello che fa

Non dare per scontato tutto quello che fa per te. Spesso nella routine ci abituiamo a pensare che il/la proprio/a partner fa delle cose semplicemente perché è abituato. Inizia a notare tutte le cose buone che fa il tuo partner, anche se sono semplici attività quotidiane. Dì "grazie" per le cose più piccole e vedrai come il tuo rapporto diventerà più fiducioso e tenero.

Annulla i divieti

Smettila di dire al tuo partner di fare o non fare qualcosa, lascialo libero di esprimersi come meglio crede. Non incatenare le sue passioni e non costringerlo a fare qualcosa rispetto ad altre che vorrebbe fare. Dovresti incitarlo a seguire tutte le sue passioni e a vivere con passione la relazione. Cerca di soddisfare sempre le sue esigenze e di farlo sentire amato.

Inizia a sperimentare

Devi essere disposto a sperimentare e cose nuove se vuoi riaccendere la passione nella tua relazione. Puoi acquistare dei giochi da letto in moltissimi negozi online o sex shop, puoi iniziare a fare dei giochi di ruolo con il tuo partner, insomma riaccendi quella fiamma anche sotto le coperte. Se non hai un partner con cui provare queste emozioni esistono i siti per escort che ti possono permettere di esprimerti come meglio credi.

Sii spontaneo

Se vuoi riaccendere l'amore, aggiungi un po' di avventura e divertimento alla tua routine. Portala a visitare Napoli o altre città italiane stupende. Prenota i biglietti per un concerto della sua band preferita. Fai cose nuove ed eccitanti per mantenere la tua relazione fresca ed eccitante.

Comprendi cosa è reale e cosa è importante

Non sai come si sentono finché non glielo chiedi. A volte ci facciamo dei film mentali perché noi stessi non abbiamo le idee chiare sui nostri sentimenti. Non fare supposizioni sulle emozioni che stanno provando se non te lo dicono, non credere che non se ne importi nulla di te se non ne hai la certezza, non pensare che ti ami come se fossi l'unica persona al mondo se non te lo ha mai detto. Cerca di capire il suo modo di pensare ed agire, questo ti permetterà di comprendere l'altra persona senza il bisogno che lei parli.

Rendi di nuovo una priorità l'altra persona

È facile smettere di sentirsi amorevoli quando ti senti come l'ultimo nella lista di qualcuno. Proprio per queste ragioni cerca di mettere al primo posto la persona verso cui provi dei sentimenti importanti. Dedica delle piccole attenzioni ogni giorno, falle delle sorprese, insomma falle capire che ci tieni davvero a lei e ai suoi sentimenti.

Fai sesso durante il giorno

Il sesso non deve essere fatto di notte e a letto. Ogni volta che puoi trovare un posto per il sesso veloce, fallo, sii creativo e pazzo come se ti fossi appena incontrato. Divertiti, accendi la passione in ogni momento della giornata, la routine e la noia potrebbe far perdere nel corso del tempo la passione.