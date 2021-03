Vaccinazione in farmacia: la Liguria perfeziona l'accordo, sarà tra le prime regioni in Italia

"Si conferma la curva 'piatta', sia per quanto riguarda l'incidenza nei nostri ospedali, sia per l'andamento del virus nel nostro estremo Ponente. In controtendenza con l'andamento nazionale, la Liguria sembra dimostrarsi immune a questa terza ondata, ma non è ovviamente il caso di abbassare la guardia".

Questo il commento odierno del presidente della Regione Giovanni Toti, che sui numeri del comprensorio sanremese sottolinea: "Siamo a circa la metà dei valori di due settimane fa, quando si è avuto il picco della curva".

"Dopo un lieve aumento del fine settimana i pazienti ospedalieri sono mediamente stabili", ricorda Toti scorrendo i numeri dei ricoveri rilasciati da Alisa nelle ultime ore.

"Nonostante il blocco di Astrazeneca siamo saliti al 71% dei vaccini somministrati sui consegnati. Senza questo blocco oggi avremmo toccato quota 8000 vaccini. Attendiamo le decisioni di Aifa", aggiunge il governatore.

Perfezionato l'accordo con le farmacie, entro le prossime 48-72 ore saranno selezionati i punti sperimentali per partenza, prevista per il 29 marzo. La Liguria sarà così tra le prime regioni italiane ad avere point vaccinali in farmacia.

Annunciati due nuovi "maxi-hub" regionali vaccinali, uno in Fiera di Genova (sarà tra i più grandi centri di vaccinazione del Nord Italia) e uno al Palacrociere di La Spezia.