Laura Pausini candidata agli Oscar: "Continuo a sentirmi la ragazza timida del Festival di Sanremo"

I successi internazionali, la confidenza con i palcoscenici delle star e adesso la nomination agli Oscar, peraltro dopo la vittoria ai Golden Globe, non bastano a scalfire la spontaneità di Laura Pausini. La cantautrice di Faenza è candidata per la miglior canzone originale, tra gli ambitissimi premi dell'Academy, con la sua "Io sì" (Seen), brano del film "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti con Sophia Loren, frutto della collaborazione con la compositrice statunitense Diane Warren, con la music supervisor Bonnie Greenberg e con Niccolò Agliardi per il testo italiano.

"Mi sento ancora piccola e fragile, la ragazza timida che debuttava a Sanremo - commenta Laura Pausini - La sfida con me stessa è quotidiana, malgrado l'unanimità del pubblico e della critica nell'apprezzare la mia voce. Io nasco come mi avete vista a Sanremo, piccola e impaurita".

La rievocazione del Festival, lo snodo della carriera musicale della Pausini con "La solitudine" nel 1993, è un tema ricorrente nelle parole della cantante, che si è subito detta "onorata di rappresentare l'Italia in una delle cerimonie più importanti dell'industria dell'intrattenimento mondiale".

"I traguardi mi hanno dato la voglia di spingere sull'acceleratore, ma per anni mi sono impegnata a superare il senso di colpa per il 'successo', persino con l'aiuto di una psicologa. Sento costantemente la fragilità e le contraddizioni, specialmente ora in questa situazione globale di pandemia", aggiunge ancora Laura Pausini, che non manca di rimarcare: "Continuo a parlare di Sanremo perché per me significa tutto".

E la commozione si era già appalesata in modo dirompente sul palco dell'Ariston, ospite della seconda serata proprio dopo la vittoria ai Golden Globe per la migliore canzone originale.