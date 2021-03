La bandiera della Regione al giovane Alfiere della Repubblica di Campomorone, Diego Barbieri (VIDEO e FOTO)

E’ una storia di impegno e di coraggio quella di Diego Barbieri, lo studente ligure di 14 anni, insignito dal presidente Mattarella del riconoscimento di “Alfiere della Repubblica” per le azioni coraggiose e solidali compiute dopo un grave incidente che lo colpì a 8 anni.

Visto che a causa del Covid non si è tenuta a Roma la cerimonia di consegna dell'importante riconoscimento i vertici della Regione hanno voluto organizzare un momento di cerimonia presso la Sala Trasparenza in piazza De Ferrari per consegnare a Diego la bandiera della Regione Liguria.

L'iniziativa ha visto la presenza del padre di Diego, del suo fratellino, del preside dell’Istituto comprensivo di Campomorone Giacomo Arena, di Stefano Piana, docente dell’Istituto e coordinatore del progetto “Le classi delle Montagne”, di alcuni suoi compagni presenti e altri collegati in video conferenza e dei sindaci di Campomorone e Ceranesi, Giancarlo Campora e Emanuela Molinari.

”Diego è un esempio della grande capacità di lottare e raggiungere degli obiettivi e bene ha fatto il nostro presidente Mattarella ad insignirlo di un’onorificenza così importante. In un momento in cui tutti stanno lottando per la vita e per sconfiggere la pandemia, credo che l’esempio di un ragazzo che ha vissuto un’esperienza molto difficile, ma che ce l’ha fatta, ci ricorda la grande capacità umana di risolvere i problemi e di vincere la sorte”, ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti

“La soddisfazione più grande – ha detto Diego Barbieri – è arrivare in cima alla vetta, ti dà una sensazione di grande libertà e forza. Ma per farlo ho avuto bisogno dei miei compagni ed è per questo che voglio condividere con loro questa onorificenza”.

“Quella di Diego è una storia commovente, ma anche di grande stimolo – ha concluso l’assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo - Questo riconoscimento per Diego non è personale ma è il riconoscimento per l’intera classe, la 3 D dell’Istituto di Campomorone, una classe che ha saputo unirsi fare percorsi in montagna e permettere a un ragazzino come lui, vittima di un incidenza terribile, di poter scalare di nuovo le montagne. Ci è riuscito Diego ed è ritornato a vivere, grazie ai suoi compagni, e ora è colui che trascina gli altri. Credo che fosse doveroso da parte nostra riconoscergli la bandiera della sua regione per il grande insegnamento che ci ha dato, a testimonianza che la scuola c’è e sa dare ancora grandi lezioni”.

Il progetto "Le classi delle Montagne", raccontato dal professore Stefano Piana: