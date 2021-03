Concorsi, l’ASL 3 di Genova ricerca 12 specialisti in anestesia e rianimazione

L’ASL Ligure 3 di Genova ha indetto un bando di concorso che è possibile leggere a questo link per l’assunzione a tempo indeterminato di 12 dirigenti medici specializzati in anestesia e rianimazione. Il bando è stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione il 24 febbraio scorso e scadrà il prossimo 8 aprile (dal momento che l’estratto del bando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo). La selezione, per titoli ed esami, sarà aperta a partecipanti di ogni età, purché in possesso di tutti i requisiti necessari.

Requisiti generali e specifici

Gli aspiranti partecipanti al concorso possono inoltrare la propria domanda di partecipazione solo se in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; idoneità fisica alle funzioni da svolgere;

alle funzioni da svolgere; godimento dei diritti politici ;

; idoneità al pubblico impiego ;

; diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ;

; Specializzazione in Anestesia e Rianimazione;

in Anestesia e Rianimazione; Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.

Come presentare la domanda

Il bando di concorso stabilisce che la domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice, datata, sottoscritta dal candidato (con firma in calce autenticata) e indirizzata al Direttore Generale. In allegato, il mittente deve includere una copia di un documento di identità in corso di validità. La domanda deve essere inviata all’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 – Struttura Complessa

Affari generali/Ufficio Protocollo, Via A. Bertani n. 4 - 16125 Genova; l’invio può essere effettuato a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso, fa fede la data del timbro apposto dall’Ufficio Postale). In alternativa, è possibile spedire la domanda anche in modalità telematica, a patto di utilizzare la PEC (Posta Elettronica Certificata). Gli invii da indirizzi di posta elettronica semplice non saranno considerati validi.

La domanda di ammissione al concorso deve contenere, sotto forma di autocertificazione, i seguenti dati:

nome e cognome del candidato;

luogo e data di nascita;

residenza e cittadinanza;

comune di iscrizione nelle liste elettorali;

eventuali condanne penali a proprio carico;

titoli di studio;

adempimento di eventuali obblighi militari;

eventuale servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni;

luogo di domicilio per la ricezione di eventuali comunicazioni;

consenso al trattamento dei dati personali;

supporto necessario allo svolgimento della prova (nel caso di candidati portatori di handicap).

Alla domanda è inoltre necessario allegare la seguente documentazione:

elenco, datato e firmato, dei titoli di studio ottenuti (in originale);

dichiarazione sostitutiva, datata e firmata, del proprio curriculum vitae (in originale);

certificazioni inerenti ai titoli ottenuti ritenuti pertinenti dal candidato (in originale o in copia)

requisiti di ammissione alle prove del concorso (in originale o in copia).

Modalità di selezione: le prove d'esame

La Commissione Esaminatrice potrà assegnare, ai candidati ammessi al concorso, un massimo di 100 punti, dei quali 20 per i titoli e 80 per le prove d’esame. Nello specifico, sono previsti 30 punti ciascuna per le prove scritta e pratica e 20 per quella orale.

La prova scritta consiste nella redazione di una relazione inerente ad un caso clinico simulato (oppure relativa ad argomenti congruenti con la disciplina oggetto del concorso) o quesiti a risposta sintetica; la parte pratica, invece, sarà incentrata sulle tecniche e la manualità specifiche della disciplina messa a concorso (il candidato dovrà comunque illustrare sinteticamente la prova anche per iscritto). Infine, la prova orale sarà svolta sotto forma di colloquio, incentrato sulle discipline oggetto del bando di concorso, sui compiti connessi alle funzioni professionali da conferire e sulla padronanza delle tecniche di utilizzo delle apparecchiature. È anche prevista una verifica della conoscenza della lingua inglese. Al termine delle prove, la Commissione provvede a redigere le graduatorie di merito.