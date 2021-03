Suggerimenti per le coppie dello stesso sesso per risparmiare denaro

In tempi incerti come questi è molto importante cercare di risparmiare. Farlo però non è semplicissimo per le coppie e per chi cerca nuovi incontri. Usa i suggerimenti qui sotto e i migliori siti incontri gay per far pratica nella tua comunicazione. Potrebbe portare a qualcosa di nuovo, quindi preparati per il primo appuntamento e risparmia denaro per il secondo.

Risparmia soldi negli appuntamenti

Niente è più costoso di avere un nuovo partner. Spesso quando si esce si cerca di offrire per farsi belli, si va più spesso a pranzo e a cena fuori, al cinema e tutte le altre classiche attività da coppia. Anche ora, nonostante le limitazioni c’è questa tendenza. È normale, soprattutto all’inizio, cercare di falle bella figura e provare a vivere “la bella vita”.

Non sempre però si hanno le possibilità economiche ecco quindi due pratici consigli per risparmiare soldi agli appuntamenti.

Usa i coupon e le promozioni dei negozi e dei locali. Potrà sembrare un po’ di cattivo gusto soprattutto per chi ama fare bella figura, però gli sconti ci sono, quindi perché non sfruttarli? I coupon in realtà possono essere una scusa per svolgere un’attività. Per esempio se non sapete cosa fare potete dire al vostro partner che avete un coupon e quindi volete andare a vedere cosa offre quel negozio o ristorante. Oppure se preferite non far vedere che usate un coupon semplicemente non fatelo, andate a pagare da soli senza farvi vedere e tornate con lo scontrino e la merce o il pranzo pagato.

Incontra la tua anima gemella online. Uscire, andare nei locali, alle feste, in discoteca o tutti gli altri luoghi in cui è più facile incontrare delle persone costa. Costa il viaggio, che sia la benzina, il parcheggio, il taxi o il biglietto del pullman. In più si deve pagare per entrare e per consumare uno o più drink. Senza considerare che attualmente la maggior parte dei locali sono chiusi. Per questo motivo un’ottima alternativa è cercare la vostra anima gemella sui siti di incontro. Questi siti sono specializzati e da sempre aiutano i single a conoscersi e incontrarsi.

Preparatevi per il primo appuntamento

Il modo migliore per risparmiare soldi è non uscire. Semplice, no? Per non uscire però bisogna organizzare qualcosa di bello e romantico a casa, come una cena più un film oppure un aperitivo. Cercate quindi di trasformare la vostra casa in un vero e proprio rifugio romantico, preparate una cena con un antipasto, un primo e un dolce e poi scegliete uno o più film da guardare oppure dei giochi da fare assieme.

Se invece preferite uscire potete andare in un parco a fare una passeggiata o un picnic, andare a visitare un museo gratuito, andare in spiaggia, al mare o al lago (in base a quello che vi è più comodo). Spesso ci si dimentica delle belle ville o i paesaggi naturali che il nostro paese ha da offrire che, oltre a costare poco o niente, sono anche molto romantici e diversi dalle solite cene al ristorante.

Pianificate il vostro budget all’inizio della relazione

Più sarete preparati e meno sorprese avrete. Ovviamente non dovete calcolare ogni centesimo speso da voi e dai vostri partner, ma ci si deve organizzare per le spese più grandi. Per esempio qual è il budget per le vacanze? Cosa potete vedere con quel budget? Dove volete andare?

Può sembrare un po’ cinico, ma i soldi sono spesso una grossa causa di stress che mette a dura prova le coppie e per questo è sempre meglio essere preparati.