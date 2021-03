Ecco "Summer mirage": il nuovo album di LaboRoss, il progetto solista del chitarrista ingauno Rossano Giallombardo

Rossano Giallombardo è un chitarrista molto conosciuto nel nostro Ponente Ligure: negli anni ha fatto parte di molteplici formazioni all’interno delle quali ha potuto esprimere la sua passione per la musica caratterizzata da un forte “groove”, cioè da un ritmo trascinante e ballabile, come il funky, il soul, l’r’n’b. E nel contempo ha militato anche in progetti più “scanzonati” e divertenti, dove la musica si affianca sul palco a un vivace dote di umorismo e cabaret.

Purtroppo, però, poi è arrivato il Covid-19 che ha letteralmente “annientato” la musica dal vivo non solo in Liguria ma in tutto il mondo. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, in realtà non tutti i mali vengono per nuocere: questo stop ai concerti ha permesso a molti musicisti di approfondire altri aspetti della loro creatività, sperimentando con le molte e ghiotte tecnologie oggi disponibili nel mondo della musica.

E così Rossano, che già in passato (ma anche in tempi più recenti) è stato non solo musicista ma anche fonico live e tecnico in studio per altri gruppi e artisti, ha deciso di riprendere in mano il suo progetto LaboRoss, esistente già dal 2012. In esso il chitarrista ingauno si confronta con le sue altre passioni, come l’elettronica, la registrazione e il sound design. “In realtà ho sempre pensato che il mio posto fosse dietro i fader di un mixer in uno studio… Ma mi piace troppo suonare”, ironizza lui stesso.

Ed ecco che il nuovo album di LaboRoss (il nome del progetto già riassume tutto: è il laboratorio di ricerca di Rossano) ha preso forma in questi mesi e si intitola “Summer Mirage”. 17 tracce per 79 minuti di musica che contengono la vera essenza della “Ross Philosophy”: una fusion raffinata nella quale svetta la chitarra di Giallombardo, di volta in volta impegnata in trame e melodie ora più “jazzy” (come nella title track), ora più “bluesy”, (Soft rain), ora più “cosmiche” e new age (Sweet guitar), ora più western con un tocco di Hank Marvin nei vibrati (Winter), ora più legate a un progressive rock maestoso (Liquid). E poi c’è la traccia più affascinante dell’opera, Tribute to David, dove il largo uso della slide è chiaramente un omaggio al chitarrista di nome David più famoso del mondo, quel Gilmour che in brani come “Echoes” ha fatto sognare intere generazioni. Ma volendo guardare la cosa sotto un più ampio respiro, questi slide potrebbero richiamare anche certe sonorità di Space Oddity di un altro grande David, il compianto Bowie. Sotto questo godibile profluvio chitarristico troviamo una base elettronica raffinata, tra lounge ed acid jazz, fatta di arrangiamenti curati in ogni dettaglio. E in alcuni episodi più new age, come Song of mermaid o Classical Voice, a tratti le tastiere prendono quasi il sopravvento sulle chitarre. In generale è musica che fa venire voglia di "pompare" il sound nello stereo della macchina e guidare per ore, verso tramonti infuocati e guardando da lontano, dalla strada, le onde del mare che si infrangono sugli scogli. Ma si presta anche a un ascolto più meditativo, a casa, in cuffia, magari sorseggiando un buon rum o un brandy invecchiato. Musica di qualità per palati fini, insomma, ma con il giusto appeal per piacere a tutti grazie alle sue toccanti atmosfere.

Ci racconta Rossano Giallombardo: “Ho cominciato a pubblicare nel 2012 con il nome LaboRoss e attualmente sono presente su tutti i portali dedicati alla musica, da Spotify a Apple music, Shazam, Deezer, Amazon, Pandora e molti altri. Nei miei 3 album precedenti la chitarra (il mio strumento) appariva sporadicamente, mentre soltanto con questo 4° album ho deciso di farne lo strumento conduttore. i brani sono stati composti a livello di idea nell'ultimo anno e solo a Gennaio 2021 ho cominciato seriamente ad arrangiarli e a metterli in lavorazione.

Tutto l'album è prodotto in casa, ho suonato tutto da solo e secondo me, visto che conosco molti musicisti (bravissimi) con cui collaboro avrei potuto far partecipare altre mani e idee. Ma il momento è estremamente difficile per riuscire a collaborare con altri.

Le foto di copertina di questi 4 album sono immagini di Mario Rossello, un mio grande amico ed eccellente professionista delle immagini”.

Dopo questo excursus sulla sua produzione, veniamo con Rossano a questo nuovo album: “In Summer mirage ci sono due brani che hanno un significato davvero speciale per me e che considero affettivamente coinvolgenti: il primo è Bruno, che ho composto e dedicato a mio Padre scomparso nel 2015 e, per voltare pagina, Xplosion (reprise) che è un mio vecchio brano chillout uscito nel 2019. Questo brano è stato riarrangiato e risuonato completamente, compresa la traccia di chitarra, da mio figlio Simone (in arte DJ Giallo), trasformando il chillout in progressive-house genere che a lui piace moltissimo.

DJ Giallo ha pubblicato nel 2020 a 17 anni un album dal titolo Progressing totalmente composto, suonato e curato nel mix e mastering da lui. Il mio trascorso musicale è sicuramente presente in questo mio album e si sentono passare nei pezzi le influenze di altri artisti che ho sempre ascoltato, da David Gilmour per arrivare fino a Pat Metheny, cercando di omaggiarli ma senza copiarli; ho voluto solo ricordarli o nei tratti chitarristici o semplicemente nelle sonorità. Ogni volta che finisco un lavoro mi domando se solo io riesco a emozionarmi mentre lo ascolto o se altri possono provare quello che ho provato io nella lavorazione, ed è il feedback che mi piacere avere, oltre che a pareri sui suoni sull'insieme e sui pezzi”.

Naturalmente adesso è il momento di guardare al futuro: “Ora che ho finito e pubblicato Summer mirage ho davvero voglia di rimettermi al lavoro per sentirmi ancora coinvolto in una storia che ogni volta sai da dove parte ma non sai dove arriverà. Mi piacerebbe avere i miei pezzi da poter proporre live con una formazione ad hoc. Non so ancora se sarà fattibile ma mai dire mai”.

E questo “viaggio nella musica” si conclude con una nota romantica: “Un ringraziamento speciale va a Roberta, mia moglie, che sopporta il disordine che regna nel salotto di casa, ambiente usato da me e Simone per fare le nostre alchimie. Penso che il prossimo lavoro sarà del tutto dedicato a lei”.