Savona, aiuti al Terzo Settore: approvato ordine del giorno di Italia Viva, Pd e Rete a Sinistra

E' stato approvato all'unanimità nel Consiglio Comunale savonese di ieri, 16 marzo, l'ordine del giorno promosso dalle consigliere Barbara Pasquali e Elda Olin e condiviso anche dai capigruppo del PD, Elisa Di Padova, e di Rete a Sinistra, Marco Ravera.

Con tale decisione, il Consiglio ha accolto e fatto proprio il grido di aiuto lanciato dalle Associazioni di Promozione Sociale, dal mondo Arci ed Acli e dal Volontariato. Tutto questo settore è stato uno dei più colpiti dal lockdown prima e dall'emergenza sanitaria da Covid-19, tutt'ora in atto. Nessun aiuto economico né ristori e nemmeno la possibilità di poter aprire le proprie sedi per poter svolgere, in tutta sicurezza e adeguandosi ai protocolli sanitari, le attività cui sono preposte.

"Siamo soddisfatte che il Consiglio abbia accolto, all'unanimità, la richiesta di costituire un tavolo di lavoro urgente tra il Comune, il Terzo Settore e le principali Associazioni di Promozione Sociale e di volontariato, le società di mutuo soccorso, ARTE, le Associazioni dei proprietari immobiliari e le organizzazioni sindacali, affinché vengano valutate tutte le possibilità di trovare soluzioni per i canoni di locazione che le Associazioni devono pagare, ogni mese, nonostante non abbiano alcun incasso" spiegano le due consigliere di minoranza.

E' stato, altresì, deciso che il sindaco e la giunta si attivino presso la Regione Liguria, affinché vengano destinate risorse a fondo perduto come avvenuto per le associazioni sportive.

"Accendere un faro sulle Associazioni di Promozione Sociali, i circoli, le associazioni di volontariato e le società di mutuo soccorso, che, da sempre, specialmente nel nostro territorio, svolgono un contributo fondamentale alla coesione sociale, spesso con particolare attenzione alle persone più fragili e più deboli, significa riconoscere il valore sociale e meritorio che queste Associazioni svolgono nel nostro Comune e non solo" concludono Barbara Pasquali ed Elda Olin.