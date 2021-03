Varianti e misure di sicurezza, Canciani (Forza Italia): "Con distanze di 2 metri, l'80% dei ristoranti chiuderà"

"Se vengono adottate le nuove misure sul distanziamento da 1 metro a 2, l'80% dei locali di ristoro chiuderanno le saracinesche".

Lo afferma Matteo Canciani, esponente pietrese di Forza Italia e titolare di uno dei locali storici di Pietra Ligure, riguardo alle ultime risultanze del tardo pomeriggio di ieri, martedì 16 marzo, quando Ministero ed enti coinvolti nello studio dei protocolli per le attività lavorative hanno paventato la possibilità di nuove linee guida per contrastare il diffondersi delle varianti.

"Ho appreso dai mezzi stampa le nuove raccomandazioni contenute in un rapporto redatto da Inail, Iss, Aifa e Ministero della Salute - spiega Canciani - Mi è saltata subito all'occhio e mi ha destato parecchia preoccupazione la possibilità di cambiamento della distanza minima che potrebbe variare da 1 metro a 2, specie in tutte le situazioni in cui venga rimossa la protezione respiratoria come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo".

"Se le future norme per il contenimento del virus dovessero applicare questi parametri da parte del Governo - aggiunge - l'80% dei locali di ristoro abbasseranno le saracinesche per non tirarle più su! Ben più di un campanello di allarme per i titolari di attività di ristoro i più colpiti a livello economico dalle conseguenze che la pandemia di covid19 ha causato" conclude l'esponente forzista.