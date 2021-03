Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato l’ambasciatore del Messico in Italia Carlos Eugenio Garcìa de Alba Zepeda, accompagnato dal console onorario del Messico in Italia Alessandro Garrone. L’ambasciatore ha ricevuto in dono una bandiera ufficiale di Regione Liguria.

Al centro del colloquio i rapporti commerciali tra Messico e Liguria, le attività economiche e le aziende messicane insediate in Liguria, le potenzialità delle aziende liguri in territorio messicano.