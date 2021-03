Toti ricorda le vittime del Covid: "Non dimentichiamo chi non c’è più e chi combatte in prima linea"

Bandiere a mezz'asta sul palazzo di Regione Liguria oggi, giovedì 18 marzo, in occasione della Giornata in ricordo delle vittime del Covid-19. In piazza De Ferrari il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti ha osservato un minuto di silenzio.

“Un anno fa a Bergamo i camion dell'esercito portavano via centinaia di bare con i morti destinati alla cremazione fuori città – commenta il presidente Toti - Un’immagine terribile che ha raccontato al mondo il dramma che stava vivendo il nostro Paese. Quel 18 marzo è stato scelto come Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid, che celebreremo ogni anno. Noi, dopo averle ricordate lo scorso 26 febbraio al cimitero di Staglieno, lo facciamo anche oggi con un minuto di silenzio e le bandiere di Regione Liguria a mezz’asta".

"Ma soprattutto, lo faremo promettendoci di non dimenticare chi non c’è più e chi, combattendo in prima linea per salvare vite, rappresenta la nostra più grande speranza. Lo faremo non arrendendoci e continuando a lottare ancora più uniti contro quel nemico invisibile che tanto ci sta portando via" conclude Toti.