Coronavirus, ordinanza del presidente Toti: scuole superiori in Dad almeno fino a dopo Pasqua

Il Presidente della Regione, Giovanni Toti, ha confermato la volontà di prolungare la ‘Didattica a Distanza’ per le scuole secondarie di 2° grado fino al 31 marzo. In questo modo i ragazzi non rientreranno a scuola prima del rientro dalle vacanze di Pasqua, che inizieranno proprio il 31 marzo.

Successivamente scadrà il Decreto Legge emanato nei giorni scorsi dal Governo e, quindi, entro quella data dovrà essere presa una decisione su come proseguiranno le lezioni.

Intanto il Prof. Filippo Ansaldi, responsabile di prevenzione di Alisa, ha confermato come nella prima e seconda ‘ondata’ di Covid, le curve erano sovrapponibili sia in Italia che nella nostra regione: “La cosiddetta ‘terza ondata’ – ha detto - è un evento che ha caratterizzato quasi tutte le regioni italiane, tranne la nostra dove non c’è un picco epidemico. L’incidenza aumenta lentamente ma in modo costante e registriamo l’aumento dei ricoveri in ospedale e della pressione nei nosocomi, ma in modo differente dalle altre regioni, che stanno vivendo un carico estremamente impegnativo”.