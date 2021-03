Legna e rifiuti sulle spiagge ad Albenga: l'assessore Pollio chiede un incontro con il consigliere regionale Mai

Prosegue a gran ritmo la pulizia delle spiagge di Albenga. L'assessore all’ambiente Gianni Pollio spiega: "Già nei mesi scorsi abbiamo provveduto ad eliminare una grande quantità di materiale dalle nostre spiagge. Abbiamo rimosso tonnellate di legna mettendola a disposizione dei nostri concittadini che possono andarla a ritirare gratuitamente in un terreno in Regione Massaretti".

"Anche grazie al contributo di alcune associazioni di volontariato, che ringrazio per l'impegno e il senso civico dimostrato, abbiamo suddiviso il materiale presente sulle nostre spiagge creando dei cumuli che sono stati successivamente ritirati dalla ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti e, in questi giorni ,stiamo terminando questo importante intervento".

"A fronte dell'impegno da parte della nostra Amministrazione Comunale ad intervenire prontamente in questo senso - continua l'assessore Pollio -, credo sia di fondamentale importanza trattare questo tema in maniera programmatica perchè la legna che si accumula ad ogni mareggiata sulle nostre spiagge è sicuramente trasportata a mare dal fiume Centa. Per questo ritengo che sarebbe molto importante se la Regione stanziasse una adeguata somma a bilancio per la pulizia a monte di torrenti e fiumi della nostra vallata - conclude - A giorni chiederò un incontro con il consigliere regionale Stefano Mai al fine di poter affrontare questa importante questione".