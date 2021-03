Whatsapp e Instagram down: i due social "saltano" in tutta Italia

Problemi per Whatsapp e Instagram. Dalle 18.30 circa, infatti, i social network e le piattaforme di messaggistica ad essi collegate sono rimaste bloccate per circa mezz'ora. Segnalato inoltre qualche problema su Facebook.

Non sono state emesse note ufficiali dai fornitori dei vari servizi, riconducibili alla galassia Zuckerberg, ma come avvenuto già in passato, il ritorno alla normalità è giunto in tempi relativamente brevi.

Nel frattempo ha gongolato Twitter che, al contrario dei "rivali", ha funzionato regolarmente.