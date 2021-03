Albissola in lutto per la scomparsa de "U Megu", l'ex sindaco Franco Gervasio

Fu nel 1954 il primo laureato in medicina e chirurgia di Albisola Marina, per quello era conosciuto da tutti come "u megu".

Di fede repubblicana (intesa anche come adesione al partito di La Malfa – Biasini - Spadolini), ma soprattutto fervente mazziniano fin dai tempi del liceo, fu a lungo amministratore del comune albissolese e primo cittadino in due mandati, dal 1985 al 1990 e poi dal '90 fino alle sue dimissioni nel '92.

"É mancato il dott. Gervasio "u megu", ex Sindaco di un'Albissola Marina lontana nel tempo, in un'Italia che non esiste più. Mancheranno i tuoi racconti garbati dall'umorismo tagliente, i tuoi aneddoti di un'epoca in cui si aveva meno dal punto di vista materiale, ma era tutto più semplice, a partire alle relazioni umane. Mi piace ricordarti come in questa foto, insieme alla tua amica di sempre Pupi Rolandi chissà quante risate da lassù", il ricordo del vicesindaco di Albissola Nicoletta Negro.