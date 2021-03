Detenzione e diffusione materiale pedopornografico: denunciati tre alassini

Ha 45 anni ed è residente a Imperia l’uomo finito ieri agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione e diffusione materiale pedopornografico su ordine del gip presso il Tribunale di Catanzaro. L’inchiesta, condotta dalla Polizia postale su coordinamento della procura retta da Nicola Gratteri, è stata denominata “Canada 2.0” e ha visto l’iscrizione nel registro degli indagati di 119 persone. In Liguria, oltre al 45enne di Imperia, sono stati denunciati a piede libero altre cinque persone e di queste tre sono residenti nel savonese, ad Alassio, e due a Genova.

L'attività della Polizia Postale di Reggio Calabria, sotto la guida degli inquirenti catanzaresi, è stata avviata l’anno scorso. Per quanto riguarda la posizione del 45enne di Imperia gli agenti hanno rinvenuto all’interno del suo personal computer, ma anche tablet e telefonini, 2 mila e 200 tra foto e video in cui erano raffigurati minori, alcuni dei quali con meno di 10 anni e neonati. Gli uomini della Postale sono riusciti a individuarlo monitorando il social network “Kik”, l’app di messaggistica istantanea, simile a 'Snapchat' e 'WhatsApp', nata nel 2010 che oggi conta oltre 300 milioni di utenti. Gli investigatori hanno subito notato l’inserimento di una foto che violava le norme relative alla pedopornografia e "seguendolo"” sulla piattaforma social hanno visto che il giro di materiale in suo possesso andava ben oltre una singola immagine e infatti all’esito della perquisizione il materiale rinvenuto è stato impressionante, sia per quantitativo che per contenuto.

L’indagine 'Canada 2.0' è destinata ad allargarsi. Gli inquirenti infatti, vogliono comprendere se vi siano altri soggetti dediti al possesso e allo scambio di materiale pedopornografico e soprattutto se fra di essi vi sia una collegamento stabile e organizzato. L’inchiesta ha riguardato tutto il Paese e l’ambito di diffusione del materiale è internazionale. 16 le regioni e 60 le province coinvolte, con maggiore incidenza in Lombardia, Piemonte e Veneto, aree geografiche nelle quali risiedono quasi la metà dei soggetti raggiunti dai provvedimenti. 28.000 immagini e 8.000 video a carattere pedopornografico sono stati individuati mentre sono stati 230 i dispositivi informatici sequestrati e tra questi cellulari, tablet, hard disk, pen drive, computer, cloud, account email e profili social associati. Oltre alla nostra provincia, gli arresti sono scattati anche a Pistoia e Reggio Calabria.

Le altre persone, denunciate a piede libero, hanno un’età compresa tra i 18 e i 72 anni e tra questi ci sono diversi professionisti studenti, disoccupati, pensionati, impiegati privati e pubblici, compresi militari, un appartenente alle Forze di Polizia e una guardia giurata. Gli upload del materiale illecito riguardavano minori abusati o vittima di violenze, la maggior parte dei quali in tenera età e, in alcuni casi, anche neonati.