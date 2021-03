Milano-Sanremo: le disposizioni per evitare gli assembramenti a Savona

Milano-Sanremo: il Comune di Savona ha emesso l'ordinanza relativa non soltanto alla viabilità cittadina per la giornata di domani, 20 marzo, ma anche per quanto riguarda il distanziamento interpersonale e la prevenzione degli assembramenti, al fine di contenere il rischio Coronavirus.

Nel testo si legge che dalle 13:30 alle 15:30 del 20 marzo 2021 (ma eventualmente anche al di fuori di questa fascia oraria, qualora la gara subisse delle variazioni al cronoprogramma), sarà in vigore il divieto di stazionamento e di assembramento da parte di chiunque, ad eccezione chiaramente di coloro che svolgono compiti istituzionali e/o sono addetti alla competizione sportiva.

Le strade e aree interessate dal provvedimento sono: il confine comunale con Albissola Marina, lungomare Matteotti, piazza Pancaldo, via Gramsci, corso Mazzini, corso Tardy e Benech, via Stalingrado, corso Svizzera, via Nostra Signora Del Monte, via Frumento, via Nostra Signora Del Monte, via Nizza e il confine comunale con Vado Ligure.

L'ordinanza è stata inoltrata alla Regione Liguria, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Sezione Polizia Stradale di Savona, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco e sarà visualizzata anche sui pannelli infocity.