Dal casco all’interfono: MG MotoStore è l’e-shop per il centauro

Oltre vent’anni di passione per le due ruote diventati prima un negozio e poi un e-shop, pronto ogni giorno a interpretare le richieste di centauri di tutta Italia. Fondato nel 1998, MG MotoStore ha puntato su una formula che intercetta ogni esigenza del motociclista, merito della selezione dei marchi di un catalogo completo, in cui la qualità brilla di convenienza. Basta scorrere tra gli scaffali digitali per trovare la tuta perfetta o il miglior interfono moto su: www.mgmotostore.com .

Il catalogo è infatti composto dai migliori marchi del settore (tra cui Agv, Givi, Nolan, Shoei, Clover, Spidi, Alpinestars e Tucano Urbano) e abbraccia ogni aspetto dell’abbigliamento e accessori moto: dal casco motocross alle giacche estive, dagli stivali agli interfoni. Su www.mgmotostore.com c’è tutto quello che un centauro possa desiderare per vivere a pieno la propria passione.

Le sezioni principali di MG Moto sono cinque: Abbigliamento, Caschi, Accessori, Elettronica, Antifurti. Particolarmente fornita l’offerta di caschi, che comprende centinaia di modelli componibili, integrali, modulari, jet, demi-jet e molto altro ancora.

Mentre scorrendo la sezione dedicata ai giubbotti moto, si trovano invece Spidi 4 Season Evo H2Out - 014 Rosso, Rev'it Offtrack – Nero e Clover Crossover-4 Wp Airbag - Nero/Giallo.

Questi non sono che alcuni esempi dei capi d’abbigliamento presentati. Prodotti firmati da brand di primo piano che grazie alle offerte caschi MG Moto e agli sconti della sezione Outlet diventano estremamente convenienti: sugli articoli in promozione lo store applica riduzioni fino al 70%. Inoltre, per molti prodotti in catalogo è previsto un extra sconto nel carrello.

Trovare il prodotto desiderato è semplicissimo, merito dell’organizzazione della proposta e dei pratici filtri di ricerca. Per le transazioni sono adottati solo metodi sicuri, con possibilità di rateizzare il pagamento senza interessi, e la spedizione è gratuita per ordini superiori a 200 euro.

Il cliente può inoltre contare sull’assistenza di uno staff con una profonda conoscenza del settore, in grado di consigliarlo e supportarlo in ogni fase dell’acquisto. Il customer care è disponibile via telefono, WhatsApp, e-mail, chat online e form di contatto.

Vivi la tua passione in sicurezza e senza confini. Visita ora www.mgmotostore.com e approfitta degli eccezionali sconti outlet.