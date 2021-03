Firma digitale remota: firmare elettronicamente i documenti online

Che tu voglia firmare contratti d’impiego, preventivi; polizze, , accordi commerciali o locazioni immobiliari, ormai in Italia, la maggior parte dei documenti può essere firmata elettronicamente.

La firma elettronica può essere applicata a tutte le professioni e attività di settore.

Perché è preferibile usare la firma elettronica?

Con l'avvento di internet ora più che mai, non si può far a meno di investire nelle giuste tecnologie e software per offrire ai clienti esperienze fluide e pertinenti durante tutto il ciclo di vita, indipendentemente dal dispositivo che i clienti usano per interagire.

Ragion per cui oggi la firma elettronica costituisce il migliore modo e la soluzione completa per firmare, qualsiasi documento e formalizzarlo.

Conosci Yousign?

Se non conosci già questo eccezionale software che permette in tutta facilità, di firmare elettronicamente documenti e quant'altro, è arrivato il momento di darci un'occhiata.

Yousign è la miglior soluzione di firma elettronica facile da usare online per firmare PDF e altri documenti, inviare ad altre persone i documenti da firmare, insomma tutto in uno per digitalizzare i tuoi accordi e differenziarti dalla concorrenza.

Oggi nel tuo business, tutto è a portata di un click grazie a questa fantastica soluzione, ragion per cui approvare, finalizzare e firmare i documenti di cui si ha bisogno è alla portata di tutti.

Grazie ad un utilizzo semplice e immediato, la firma digitale remota rappresenta la soluzione ideale per tutti coloro che ricercano la continuità operativa. Tutta la procedura di firma è naturalmente conforme all'RGPD per te e per i tuoi clienti

Che cosa si intende per RGPD?

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR in inglese: General Data Protection Regulation) - è stato appositamente elaborato per accrescere la protezione dei dati personali dei cittadini dell’Unione Europea.

Tale regolamento consente di armonizzare i metodi di trattamento dei dati offrendo a ciascuno la possibilità di controllare l’uso e la conservazione dei propri dati personali.

Nell’ambito della propria attività,Yousign tratta alcuni tipi di dati personali appartenenti ai suoi clienti e ai suoi utenti e lo rispettando la privacy di ognuno di noi.

Adesso non ti resta che dotarti di uno smartphone connesso ad internet, ma anche di tablet o PC/MAC per firmare in tutta serenità i tuoi documenti.