Carige Rari Nantes Savona da domani a Riccione per gli Assoluti invernali di Syncro

La Carige Rari Nantes Savona di Nuoto Sincronizzato, Campione d’Italia in carica, sarà impegnata con il Campionato Italiano Assoluto Invernale che si svolgerà da domani, sabato 20 marzo a lunedì 22 marzo allo Stadio del Nuoto di Riccione. Saranno oltre trecento gli atleti impegnati nei campionati tricolori con tre giorni di gare divise per obbligatori, eliminatorie e finali tutte lunedì 22 in diretta su Rai Sport + HD (9.00-10.30 Squadra, 11.30-13 Singolo, 15-17.30 Duo e Duo Misto).

Spettacolo assicurato alla piscina comunale di Riccione con 41 esercizi del Solo, 34 del Duo, 31 della Squadra e ben 11 nel Duo Misto. Afferma la dirigente responsabile, Matilde Berio Berruti a capo della delegazione biancorossa: “Purtroppo il Campionato Assoluto quest’anno è privo delle atlete migliori che sono impegnate nella preparazione per le qualificazioni olimpiche. Per il Savona vuol dire gareggiare senza Linda Cerruti, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Domiziana Cavanna e Federica Sala”.

Le sincronette savonesi gareggeranno nell’esercizio Singolo con Marta Murru. Nel Doppio scenderanno in vasca con la coppia formata da Marta Murru e Carmen Rocchino che si presentano anche per il Gruppo Sportivo della Marina Militare e che porteranno un punteggio del 100% sia alla società savonese che alla Marina Militare. Inoltre, la Rari si avvarrà del 50% del punteggio relativo al Doppio dell’atleta Francesca Zunino (Fiamme Oro – Polizia di Stato).

Per quanto riguarda la specialità del Duo Misto la coppia savonese sarà composta da Nicolò Ogliari e Sofia Mastroianni.

Infine, la Squadra della Carige Rari Nantes Savona che sarà composta da: Marta Murru, Sofia Mastroianni, Carmen Rocchino, Nicolò Ogliari, Vittoria Meucci, Sophie Tabbiani, Galina Kriukova, Beatrice Andina, Beatrice Petta. Parteciperanno solo agli esercizi Obbligatori anche Giorgia Macino, Sara Prostamo, Beatrice Dessì e Martina Savarese.

La atlete biancorosse saranno guidate dagli allenatori Benedetta Parisella, Carolina Camardella e Davide Torreggiani.

Questo il programma delle gare:

Sabato 20 marzo 2021:

09,00 – 11,20 Primo turno Obbligatori

12,15 – 14,35 Secondo turno Obbligatori

15,30 – 17,50 Terzo turno Obbligatori

19,00 – 20,40 Eliminatorie Duo Misto

Domenica 21 marzo 2021 :

09,00 – 12,00 Eliminatorie Duo e Finale Duo 2002

14,40 – 15,30 Eliminatorie Squadra gruppo 1

16,40 – 17,30 Eliminatorie Squadra gruppo 2

18,30 – 20,40 Eliminatorie Solo



Lunedì 22 marzo 2021 :

09,00 – 10,30 Finale Squadra

11.30 – 13,00 Finale Solo

15,30 – 17,30 Finale Duo e Finale Duo Misto