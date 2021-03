Tovo, principio di incendio boschivo in frazione Bardino: vigili del fuoco mobilitati (FOTO)

Principio di incendio boschivo a Bardino Vecchio, frazione del comune di Tovo San Giacomo.

L'allarme è stato lanciato questa mattina e la macchina del pronto intervento si è subito attivata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Le fiamme sono state localizzate nei pressi di via Folchi. L'intervento è in atto, ma con ogni probabilità parrebbe trattarsi di abbruciamenti di qualche contadino che, seguendo le indicazioni dell'ordinanza sindacale in vigore, starebbe eseguendoli in mattinata.