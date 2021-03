Albenga, messaggio di cordoglio del sindaco Tomatis per la prematura scomparsa di Giuliano Effarotti

È mancato prematuramente all'affetto dei suoi cari Giuliano Effarotti, classe 1978, originario di Asti e residente a Villanova d'Albenga.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis manda un messaggio di cordoglio alla famiglia e al caro Giuliano alcune sue sentite parole: "Giuliano, sarai da esempio per tutti noi sia per come hai convissuto in questi anni con una malattia spietata, che però hai affrontato trasmettendo nonostante tutto ai tuoi famigliari e a tutti noi il tuo entusiasmo, la tua determinazione e la tua serenità".

"Sarai da esempio anche e soprattutto per come hai vissuto prima della malattia, facendoti voler bene da tutti e rappresentando quei valori che dovrebbero accomunare tutti noi sportivi. Il nostro sport unisce più di qualsiasi altra situazione, condividere la fatica e le gioie della bicicletta accelera e consolida le amicizie. Anche adesso sarai sempre nel 'gruppo'. Ciao Giuliano" conclude Tomatis.