Un analizzatore di bioimpedenza e un contributo a "Ospedali dipinti" a Savona nel ricordo di Franco Bogliacino

Un bioimpedenziometro in medicina e un contributo in pediatria a Savona per onorare degnamente la memoria di Franco Bogliacino, campione della serie A di pallapugno prematuramente scomparso l'estate scorsa.

Questa mattina il vicepresidente della Croce d'Oro di Albissola Marina (che ha seguito il progetto "L'Acquario in corsia") nonché caro amico di lunga data di Bogliacino, Massimo Pacini, si è recato assieme alla compagna dell'atleta scomparso, Barbara, e ai loro figli Andrea e Carolin aall'ospedale San Paolo di Savona.

Qui sono stati ricevuti in medicina dal Primario dottor Parodi e dalla Dottoressa Pivari ed in Pediatria dalla dottoressa Confalonieri.

La vicenda ha avuto inizio ad agosto del 2020. Il 1° agosto, infatti, Franco Bogliacino, dopo avere strenuamente lottato con quella forza da leone che metteva anche nello sport, ha perso la sua battaglia contro la malattia, spegnendosi prematuramente.

Bogliacino era conosciuto e ben voluto nel mondo dello sport, avendo militato in molteplici formazioni di pallapugno in serie A, B, C1 e C2 ed essendo stato anche presidente della Pallapugno Pontinvrea, che aveva portato anche al trionfo in Coppa Italia. Ma non solo: era persona stimata anche nel tessuto economico savonese come consulente finanziario e nel sociale per il suo impegno nel Lions Club Savona Torretta.

Immediatamente dopo il decesso, i parenti hanno deciso che invece di fiori o altro chiunque lo desiderasse potesse effettuare una donazione in memoria di Franco per l'acquisto di apparecchiature ad uso ospedaliero. La raccolta ha avuto un esito insperato ed è stato possibile l'acquisto di un bio-impedenziometro (Analizzatore di bioimpedenza (BIA). Lo strumento permette di stimare la composizione corporea (massa grassa, massa magra, acqua). Si utilizza in ambito nutrizionale, metabolico, clinico e sportivo.

Oltre a questo acquisto, un ulteriore contributo è stato destinato a pediatria per ultimare l'allestimento della sala d'attesa/sala giochi per bimbi nell'ambito dell'iniziativa ospedali dipinti (LEGGI QUI i dettagli del progetto).

Un evento tragico e luttuoso, una grave perdita per il sociale e per lo sport, si è così tramutato in un nobile risultato, del quale lo stesso Franco, oggi, sarebbe fiero.