Un Protocollo d'Intesa segna nuove sinergie tra i Carabinieri e Accademia Kronos

Annuncia Franco Floris (Accademia Kronos): "A nome mio e di Accademia Kronos, voglio ringraziare il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, in particolare il Capo Di Stato Maggiore Gen. Pietro Marzo D'Antonio, per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa, (della durata di tre anni) che consentirà ad AK, di svolgere attività di monitoraggio informativo in coordinazione con il CUFAA al fine di segnalare criticità in varie materie ambientali.

AK attraverso le sue sezioni presenti nel territorio italiano, farà tutto il necessario per rendere attiva la convenzione anche attraverso accordi specifici, presi localmente. Grazie ai nostri volontari, che con il loro operato attento e responsabile, danno un contributo sostanziale alla crescita di AK.

Grazie ai carabinieri sempre presenti nel territorio e vicini alle esigenze dei cittadini. Questa convenzione, fortifica sempre di più i nostri rapporti, che da tanti anni ci vede uniti per difendere Madre Terra".