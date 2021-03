Sentirsi disarmati di fronte ad un nemico terribile

Sessant'anni, ultra-vulnerabile. Aveva diritto di essere messo in lista d'attesa per il vaccino dal 9 marzo. Ma il medico di famiglia se n'è dimenticato. Ha provveduto una settimana dopo fissandogli l'appuntamento per Astrazeneca, dimenticando anche la cosa più importante e cioè che il paziente poteva essere trattato solo con Pfizer o Moderna.

A tutt'oggi il paziente in questione non è stato ancora vaccinato.

Siamo convinti che la maggior parte dei medici di famiglia sia preparata e coscienziosa, ma la presenza di medici del genere ci fa sentire disarmati di fronte a un nemico terribile.

È evidente che abbiamo mandato in trincea anche soldati che impugnano il fucile al contrario.