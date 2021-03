Locali sanzionati ad Albenga, Canciani: "Attività commerciali non siano prede: serve collaborazione"

Riceviamo e pubblichiamo quanto segue da parte di Matteo Canciani, esponente pietrese di Forza Italia, il quale prende spunto da quanto accaduto ad Albenga (leggi QUI)

"La salute prima di tutto, la salute va tutelata e vanno fatte rispettare le norme e visto che la vita ci insegna che c'è sempre una via di mezzo allora serve collaborazione tra chi, giustamente, controlla ed il controllato. Le attività commerciali non devono essere considerate prede da cacciare e loro allo stesso tempo non si devono permettere di trasgredire le regole. Serve dialogo e buon senso da entrambi i lati, serve collaborazione per cercare di arginare e sconfiggere questo maledetto virus ed evitare, come da me ribadito tempo fa, tensioni sociali deve essere la priorità".