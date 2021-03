"Pink Spoon": il video che segna il grande ritorno di una mitica band del Ponente, Unghie Nere

Si intitola “Pink Spoon”, ed è il video che segna il ritorno di una band già da tempo molto apprezzata nel Ponente Savonese: Unghie Nere.

Le immagini sono state acquisite alla MazziFactory, lo studio di registrazione di uno dei sound engineer più conosciuti e amati della provincia, Alessandro Mazzitelli. La data di rilascio del video è tutt’altro che casuale: infatti è visibile sulle piattaforme on line da oggi, 20 marzo, giornata dell’equinozio di primavera. Questa è la stagione in cui la natura si risveglia e rifiorisce, pertanto la data segna una vera e propria “rinascita” anche da parte della band.

Era infatti l’ormai lontano 2015 quando su Savonanews scrivevamo: “La formazione è operativa da poco tempo, nel quale ha però compiuto passi da gigante. I musicisti che ne fanno parte, in compenso, sono nomi estremamente conosciuti agli amanti della musica indipendente e alternativa in Riviera (…) Per articolare un progetto così complesso ci vuole una forte coesione, e le Unghie Nere hanno saputo raggiungere questo traguardo nel migliore dei modi”.

Dopo uno stop di qualche anno dovuto a esigenze organizzative e personali dei singoli componenti del trio, il progetto si è ricompattato. Ritroviamo qui il cantante e bassista Federico Moro (che, nonostante in questa formazione si concentri soprattutto sul basso, è un polistrumentista che in altri contesti, ad esempio nel jazz, è molto a suo agio a esprimersi con la tromba) e alla batteria ritroviamo anche Fabio Linoti (artista che vanta molteplici collaborazioni in zona). La new entry è il sanremese Lorenzo Spinozzi alla chitarra e alla voce.

“Pink Spoon” è un brano inedito, ma ha la particolarità di anticipare un disco che invece raccoglierà una serie di titoli altrui particolarmente amati dalla band.

L’album, inizialmente distribuito sulle piattaforme digitali, si intitolerà “CovA”: una serie di cover rivisitate, riesaminate, esplorate dal trio ligure.

Federico Moro riassume la forza e la forma della band, racchiuse già nel nome, con queste parole: "Unghie Nere, come il mare tempestoso, profondo e oscuro. Mani sporche di chi lavora la terra grezza. Dipinte su una ragazza vestita a lutto per il futuro che le è stato rubato."

“CovA”, covers ma purtroppo, in questo periodo storico, anche Covid. La band spiega così l’intero progetto: “Il nome del disco rappresenta la realtà attuale: un mondo dilaniato da una pandemia, abitato da gente comune, sola che con le proprie idee (re)inventa un linguaggio universale. Le Unghie Nere nascono come risposta ad una situazione musicale perversa e stantia, che costringe a vivere e a suonare senza potersi esprimere liberamente. Unghie Nere non è solo un trio, è prima di tutto un concetto. Un'idea che pervade ogni pensiero e ogni azione. Ogni singolo piccolo gesto è pregno di genuinità e attitudine, nulla viene lasciato al caso, ma ogni vibrazione è libera di esprimersi. Gli arrangiamenti complessi, ma sempre orecchiabili creano la situazione e l'habitat musicale ideale: quello che fa muovere il corpo in una danza ancestrale, che coinvolge fino all'ultimo atomo del proprio essere, che elimina le barriere e i propri confini interiori. In una sola parola: groove. Potremmo anche dilungarci sulla nascita, sulle date e le tappe fondamentali della band, sulle esperienze precedenti, o sull'origine del nome, ma questo non rispecchierebbe gli ideali delle Unghie Nere e forse non interessa davvero”.

Noi di Savonanews abbiamo ascoltato per voi in anteprima “Pink Spoon”: una sofisticata ed elegante traccia strumentale tra rock-blues e jazz-rock nella quale l’alternanza di momenti più grintosi e di aperture più melodiche mette ottimamente in risalto le pregevoli doti tecniche dei tre musicisti.

E ora la facciamo sentire anche a voi:

E per chi volesse saperne di più su Unghie Nere, ecco i link social: