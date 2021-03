Asfalto nuovo per la Milano-Sanremo sulla Ss334, gli abitanti ringraziano: "Tornate presto"

Che siano elezioni o un palcoscenico di ben più ampia platea, il protagonista è sempre lui: l'asfalto.

Qualunque sia la motivazione per la quale un ente rinnova i tratti più pericolosi di un manto stradale, la risposta dei cittadini non può che essere però positiva. Pur senza però perdere l'ironia.

Com'è accaduto ieri sull'insolito tracciato della Milano-Sanremo, precisamente sulla SS 334 dei Giovi che collega Stella e Albisola, dove nelle scorse settimane, proprio per l'arrivo della Classicissima, è stato riasfaltato un tratto da diverso tempo bisognoso di una sistematina.

E alcuni residenti, pendolari su quelle strade, hanno ringraziato i corridori con un simpatico striscione: "Grazie per il nuovo asfalto, tornate presto!". Perché in fin dei conti, in questi casi, il fine giustifica i mezzi.