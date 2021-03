Crocifisso di Cosseria vandalizzato: rimosso e trasportato in officina per il restauro

Sono già cominciate le operazioni di restauro del crocifisso di Cosseria vandalizzato nei giorni scorsi da ignoti che non solo ne hanno tagliato le gambe conficcandole in un foro praticato nel costato, ma ne hanno sfregiato il volto con evidenti segni di tagli.

Il Cristo è stato rimosso dalla strada che portava al Castello e portato nell'officina dei restauratori, in attesa di tornare a splendere nelle mani dell'artigiano che lo restaurò già 15 anni fa.

E intanto l'intera comunità valbormidese si è già attivata per sostenere le spese, avviando una raccolta fondi con diversi punti nei comuni limitrofi, da Millesimo a Carcare: "Già ieri numerose sono state le persone e i titolari di attività commerciali che hanno proposto di finanziare o di raccogliere fondi per il restauro" ha scritto sul proprio profilo Facebook il sindaco Roberto Molinaro, sottolineando che "questa è la vera Cosseria e la Val Bormida" dove "la solidarietà non ha confini".

"Si provvederà a creare un'opera che coinvolga anche i comuni confinanti per cui chiedo a chi effettuerà l'offerta di accompagnarla con un biglietto che contenga il proprio desiderio di realizzo con il denaro raccolto" ha proseguito il primo cittadino ringraziando tutti coloro che sono intervenuti, dalle Forze dell'ordine agli esponenti del mondo politico e amministrativo, locale e non solo, senza dimenticare i tantissimi membri della società civile che hanno dedicato un pensiero alla comunità cosseriese.

"Sono commosso dalle attestazioni di affetto e di solidarietà pervenute da tantissime persone" ha quindi aggiunto Molinaro, ribadendo l'auspicio che presto le indagini portino all'individuazione di colui che ha "realizzato un danno d'immagine enorme" gettando sconforto su una Valle esempio di solidarietà.

Nel pomeriggio a Cosseria è intanto arrivata poi la visita dei parlamentari savonesi della Lega, Paolo Ripamonti e Sara Foscolo che hanno voluto portare la loro solidarietà "alla comunità di Cosseria, al sindaco Roberto Molinaro e a tutta la Val Bormida" per un gesto definito un "ignobile atto vandalico, vile e atroce" per il quale i due esponenti del Carroccio confidano che "i responsabili vengano assicurati alla giustizia e puniti severamente".