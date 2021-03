Finale, tutto pronto per l'attivazione del secondo punto vaccinale: posizionata la tenda della Protezione Civile (FOTO)

Che il suo uso non sarebbe stato quello a cui più eravamo abituati per una tenda da campo di tali dimensioni, di quelle solitamente dominanti nelle emergenze come terremoti o alluvioni per ospitare gli sfollati, era già chiaro il giorno della sua inaugurazione nel settembre scorso.

Da martedì 23 marzo infatti la struttura acquistata dall'AIB Protezione Civile di Finale sarà il secondo centro nevralgico della campagna vaccinale anti Covid per la cittadina rivierasca, dove i medici di medicina generale e gli infermieri del centro Finale Salute somministreranno il siero alle diverse categorie individuate nei giorni scorsi in base ai criteri stabiliti dalla Regione e segnalate all'Asl 2 savonese.

Sabato pomeriggio di lavoro dunque quello di ieri, 20 marzo, per i volontari che, dopo essersi messi al servizio d'ordine per il passaggio della Milano-Sanremo, hanno montato il tendone, ultimo orgoglio del compianto ex presidente Giuliano Perissuti benedetto solo pochi mesi fa addirittura dall'allora coordinatore del Cts, nonché dirigente della Protezione Civile nazionale, Agostino Miozzo.

E' un vero e proprio "hub" dedicato alla lotta alla pandemia quello creatosi nei pressi del centro medico di via Dante, dalla diagnosi alla prevenzione: la somministrazione del siero contro il coronavirus avverrà infatti affianco al punto tamponi drive through già allestito nei mesi scorsi e per il quale la sinergia tra Protezione Civile e medici di famiglia ha già dato ottimi risultati.

Sarà questo il secondo punto dedicato alla vaccinazione su Finale, dopo quello allestito dall'Azienda Sanitaria nell'Auditorium di Santa Caterina attivo dal giovedì al sabato al servizio, per il momento, degli ultraottantenni e di chi deve ricevere una dose di vaccino "freeze", col complesso stoccaggio che esso comporta.