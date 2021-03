La Fiaba della Domenica: "L'Alchimista"

Riposto era un bambino molto, ma molto diverso da tutti gli altri bambini.

Non che fosse più brutto, non che fosse più gracile o meno intelligente, non che fosse particolarmente evidente la sua diversità, non che la si percepisse come quando si incontra un bambino con la pelle diversa dalla nostra, pelle che subito ci appare altra, più brutta, esecrabile, in modo che si possa salvare la nostra come la più bella del mondo.

No, Riposto era dotato di una diversità più sottile, più strana, più profonda e al tempo stesso molto meno evidente.

I bambini, si sa, spesso si interrogano sul mondo e sulla vita: chi mi ha fatto nascere? Chi mi vuol più bene, mamma o papà? Come ha fatto Carina, la mia sorellina, a uscire dalla pancia della mamma? E a entrarci?

Queste e poche altre sono le domande che si pongono i bambini sull’anima del mondo.

Ma non Riposto, Riposto no.

Lui spesso, quasi ogni giorno, sin da piccino, si chiedeva:<<Come faccio io a essere io?>>

E questa domanda lo assillava, gli rapiva i pensieri, lo faceva piombare in una assorta solitudine dalla quale neppure le sue amate alchimie riuscivano a strapparlo.

E sì, perché Riposto amava, più di ogni altra cosa, la chimica, fare esperimenti di chimica, inventare astruse formule chimiche, astruse per gli altri, ovviamente, passare il suo tempo immerso tra provette e bottiglie, fumi acidi e polverine, pastiglie e poltiglie, code di rospo e ali di pipistrello, ragnatele e vecchi libri, polvere di stelle e aghi di porcospino.

I suoi genitori possedevano la piccola e graziosa Osteria della Lucerna, ove Riposto era nato, e ove il papà e la mamma ponevano in arte e in alchimia le loro abilità culinarie.

La mamma cucinava e serviva gli assidui ospiti e il papà mesceva, sempre con abile alchimia, i vini dei monti e delle valli.

L’Osteria della Lucerna era il chiassoso, caldo e fumoso ritrovo di tutti i villici del posto, nonché dei viandanti assetati e affamati che a piedi o col calesse passavano per di là.

E Riposto, anche lui, partecipava al clangore e al calpestio del posto, quando la sera decideva di stendere il suo mantello sopra le nuvole ricolme di sole o quando il temporale sferzava il passo dell’uomo e del cavallo tanto da rendere, tal passo, tanto bagnato e pesante da cercare una lucerna che lo riscaldasse insieme al ristoro degli occhi e delle membra.

Ma Riposto restava all’Osteria solo per dovere: aiutare la mamma nelle incombenze di cucina, nello spiattellare la calda polenta rigirata con fatica, travasare col padre il vino dall’otre per riempirne gli orci porosi che lo insaporivano di vecchio e di tabacco, ascoltare le pene del birocciaio che rompeva gli argini alla favella al terzo bicchiere di vino, rassettare i duri e familiari tavoli di legno nettandoli dalle chiazze di unto e di sudore, questi e altri erano i compiti del giovane figlio degli osti.

Però, appena poteva, a costo di irritare i genitori, Riposto riponeva grembiale e spatazza e si rifugiava nell’amata soffitta ove i fiumi acidi degli acidi da lui distillati sostituivano con gioia gli acidi gastrici dai genitori prodotti negli avventori inaciditi da fatica e da assenza di sonno.

Nella sua soffitta polverosa, Riposto si sentiva veramente bene, a posto col mondo e con Dio, poteva star solo e lui soltanto solo stava bene, poteva chiedere a un solitario e nascosto interlocutore “Come faccio io a essere io?”, poteva accogliere le risposte di tale interlocutore e farle proprie, per poi richiedere a se stesso risposte inascoltate a domande inconsuete, poteva soprattutto giocare al suo gioco preferito, il piccolo chimico, gioco che lui aveva però, con un briciolo di presunzione, ribattezzato l’alchimista.

E di alchimie Riposto si intendeva davvero.

Proprio davvero.

Con le sue alchimie Riposto riusciva a compiere mirabilie, riusciva ad essere fiero e forte, nella sua solitudine che diveniva anch’essa fiera e forte, riusciva a creare oggetti, personaggi, paesaggi incontaminati e a sua misura verso i quali, oltre allo stupore, lui nutriva un rispetto infinito, lui poneva una fiducia incontrastata, lui sentiva come sue uniche amiche creature.

L’Osteria della Lucerna raccontava sempre la stessa storia, una bella storia dopo tutto, una storia di ristoro, di viandanti defatigati e di villani affamati, una lunga ed intensa storia di visi abbronzati, di braccia robuste, di bisacce bisunte, di corpi intorpiditi e di pensieri sopiti, di occhi rapiti e di piatti saporiti, di vino sincero e di affetto rude, ma vero.

Questa storia, però, a Riposto stava un po’ stretta, un po’ esterna, era come se lui ne facesse parte solo in parte, come se danzasse all’armonia della storia, ma con un assolo divergente, proiettato come una freccia divina verso la sua amata soffitta dove fantasticava, ma fantasticando creava e dove creando viveva la sua solitudine come nel migliore dei mondi.

Riposto amava in particolare gli intrugli colorati, ottenuti con formule note solo a lui, formule che, più che note, erano casuali, frutto del fato che fa incontrare elementi diversi per dar luogo a diverse realtà, di quel caso che se devia dal percorso del mondo può dar luogo a mondi nascosti nell’infinito o riposti nell’animo delle persone come Riposto.

E da questo fermento apparve Coriolano.

Riposto aveva fatto uno strano miscuglio, un intruglio maldestro che doveva portargli un fumo celeste da assaporare con gli occhi così come col cuore, e invece … “Ciao Riposto, sono Coriolano, il coniglio parlante! Grazie per avermi chiamato, io sono famoso per narrare le fiabe ai bambini troppo soli e a quelli incompresi; vedo e sento che tu, all’Osteria della Lucerna, sei sia solo sia incompreso, bene ti narrerò la fiaba del mio amico e collega, il coniglio di peluche”.

“C’era una volta un coniglietto di peluche che era molto insoddisfatto e solo, nonostante vivesse con la cara bimba Camilla che lo riempiva d’amore e lo faceva dormire nel lettino con lei. Così Dado, insicuro e infelice, nonostante Camilla e la sua cameretta rosa, fece un patto col diavolo affinché questi, con una diabolica alchimia, lo facesse divenire un vero coniglio pulsante e scattante. E così fu. Ma il diavolo, si sa, è satanico e abita all’inferno, luogo assai caldo, e a far patti con lui si finisce arrostiti. E Dado questo seriamente rischiò; il diavolo alle sue spalle, con spiedino e patate, stava per papparselo, quando, per fortuna, tutto si rivelò un brutto sogno. Risvegliandosi madido di sudore e terrorizzato, Dado comprese quanto fosse importante e salvifico l’amore di Camilla che, dormendo con lui, gli stringeva un’orecchia con la sua paffuta manina”.

Dopo avergli narrato la fiaba, Coriolano, come spossato dal racconto terrifico, si inabissò in un solitario silenzio e divenne sempre più diafano, lontano, trasparente, sino a sparire dentro la provetta dalla quale era emerso in un ribollire di liquidi azzurri.

Un’altra volta, dalle alchimie di Riposto sortì fuori un magico specchio.

Era una giornata brumosa e molto fredda: l’Osteria della Lucerna era zeppa di avventori intirizziti e umidi, il ragazzo serviva salsicce abbrustolite e castagne bollite tra un bicchiere e una bestemmia; ma assente, assorto come sempre e più di sempre, sino a rovesciare una intera brocca di vino addosso a due viandanti intabarrati.

“Fila subito in camera tua, sciocco ragazzo, e chiedi scusa ai signori!” disse suo padre furente.

Era ciò che Riposto aspettava. Che c’era di meglio che riporre la sua mente e il suo corpo nel buio della solitudine della sua soffitta? E così, scusandosi con un inchino con i malcapitati avventori, corse su per le scale sino all’amata soffitta ove ribollivano già cristallini liquidi in precedenza mescolati.

E sortì fuori lo specchio.

Era uno specchio ben strano che gli rimandava immagini strane e incomprensibili: c’era un uomo riflesso, ma lui era solo un ragazzo, era un uomo che parlava col vento e col vento correva.

E quell’uomo che parlava col vento aveva una voce profonda che riusciva a sovrastare la burrasca imminente, ma per un attimo, perché poi essa lo avvolgeva trascinandolo via.

E quell’uomo aveva il viso di lui, ma era molto, molto più vecchio.

E poi lo specchio gli rimandava l’immagine di un bar, no, non era un semplice bar, era l’Osteria della Lucerna, ma diversa da come era in realtà, più luminosa, meno densa di fumo, con le sue gialle pareti come rifrangenti la luce del sole, con due soli avventori dotati di ali e al bancone nessuno.

“Che strano specchio”, pensò Riposto, “Che mi rimandi immagini future?”.

Ma no, ora vi era un bambino, in fasce, in braccio alla mamma, ma questa era molto, molto pelosa, quasi una scimmia, non era certo la sua bianca mammina, ma ciononostante premurosa ed attenta nell’allattare il piccolo in fasce.

“Che strano! Non capisco”. Ma non fece in tempo a cercare di capire, lo specchio si era già dissolto in un fulgore di bagliori adamantini.

Una notte Riposto non dormiva, proprio non riusciva a prendere sonno.

Dalla sottostante Osteria della Lucerna provenivano ancora voci di tardivi avventori che a fatica i genitori cercavano di persuadere, con gesti e con sguardi, ad alzarsi e a pesantemente avviarsi al proprio destino.

Ma erano voci grevi e soffuse, o almeno così lui percepiva, quasi ovattate nel tintinnio di piatti e bicchieri.

All’improvviso, dalla sua provetta preferita, ove prima aveva triturato la verde pietra del Silara, ecco emergere un fumo vischioso con un fischio assordante che quasi faceva tremare le pareti della soffitta.

Ed ecco che il fumo si addensò sempre più, sino a costituire un solido monumento, no, un’edicola, no era un pozzo!

Sì, proprio un pozzo, con tanto di carrucola, secchio e acqua nera di buio.

Ma in quel nero Riposto riconobbe un viso a lui molto noto, un’immagine davvero a lui, lunare solitario ragazzo, molto familiare: era la luna, la luna imprigionata sul fondo del pozzo!

“Devo fare qualcosa per lei”, pensò subito Riposto, “Se non la tiro su dall’acqua la luna morirà annegata, non posso permettere questa disgrazia!”.

E provò e riprovò con il secchio a tirare su la luna.

Ma ogni volta, caricata la luna nel secchio, come questo iniziava la salita nel pozzo, ahimè la luna ripiombava sul fondo e il secchio portava a Riposto solo acqua nera e limacciosa.

“Devo gettarmi nel pozzo”, pensò allora Riposto, “Devo salvare la luna ad ogni costo!”

Detto fatto, tolti calzoni e camicia, stava per gettarsi nel pozzo quando una calda, rassicurante voce lo apostrofò: “Riposto, generoso ragazzo, sono la luna; io sono già salva, sono nel cielo, quella che vedi riflessa nel pozzo è solo la mia immagine, vedi essa è uguale a me che mi staglio nel cielo, sei tu che devi salvarti!”.

Riposto si fermò come impietrito.

E la voce continuò: “Smetti di chiederti – “Come faccio io a essere io!” – e sii te stesso senza porti domande, solo allora la tua immagine riflessa sarà quella del dolce e intelligente ragazzo che sei, solo allora gli altri ti appariranno come compagni di viaggio da sfamare e dissetare non in virtù di mercede, ma per amore fraterno!”.

“E così non ti sentirai più solo!”.

Come trasformato da una alchimia a lui ignota, Riposto si sentì invaso da un calore sconosciuto, da un inusuale fermento, da una irrefrenabile gioia: aveva ricevuto il dono della pietra filosofale, l’amore per la vita che portò all’Osteria della Lucerna e in tutti i più reconditi meandri delle sue azioni future.

Tratto da: "Le fiabe per... affrontare la solitudine (un aiuto per grandi e piccini)", di Elvezia Benini e Giancarlo Malombra, collana "Le Comete", Franco Angeli Editore.

GLI AUTORI:

Elvezia Benini, psicologa, psicoterapeuta a orientamento junghiano, specialista in sand play therapy, consulente in ambito forense, già giudice onorario presso la Corte d'Appello di Genova. Autrice di numerose pubblicazioni a carattere scientifico.

Cecilia Malombra, psicologa clinica, specializzanda in criminologia e scienze psicoforensi, relatrice in convegni specialistici per operatori forensi e socio-sanitari. Autrice di pubblicazioni a carattere scientifico.

Giancarlo Malombra, giudice onorario presso la Corte d'Appello di Genova sezione minori, già dirigente scolastico, professore di psicologia sociale. Autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico.

Associazione Pietra Filosofale

L’Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In concreto l’associazione, già costituita di fatto dal 27 gennaio 2016 e che ha ideato e avviato il concorso letterario Pietra Filosofale di concerto con l'amministrazione comunale, intende proporsi come soggetto facilitatore, promuovendo e stimolando proposte di cultura, arte e spettacolo sul territorio, organizzazione di eventi culturali e/o festival, ideazione e promozione di iniziative culturali anche in ambito nazionale, costruzione, recupero e gestione di nuovi spazi adibiti a luoghi di Cultura Permanente, anche all’interno di siti oggetto di riqualificazione e/o trasformazione quali ad esempio l’ex Cantiere Navale di Pietra Ligure, come già attuato nel 2018 presso la Biblioteca Civica di Pietra Ligure, ove ha curato un percorso specifico di incontri dedicati alla salute e al benessere attraverso il progetto “Il sogno in cantiere": il sogno, in onore e ricordo del cantiere navale che un tempo a Pietra Ligure ha dato vita a tante navi che sono andate nel mondo, vuole ritrovare nel “Cantiere” il luogo di cultura permanente dove poter trascorrere un tempo dedicato al pensiero del cuore, per nutrire l'anima con letture, scrittura creativa, musica, conferenze, mostre.

La “Filosofia dell'associazione” è quella di ridare vita al "Cantiere" in una nuova forma e in un nuovo spazio, ma con lo stesso intento di progettare e costruire "mezzi" speciali, per poter viaggiare con l'immaginazione, strumento di fondamentale importanza per creare spazio e tempo migliori in cui vivere.

L'Associazione vuole favorire l'alchimia di differenti linguaggi, promuovendo spazi di arte, cultura e spettacolo, convogliando le energie nascoste, rintracciando il messaggio archetipico attraverso la narrazione, tentando di recuperare i meandri del proprio Sé, per creare momenti di incontro, scambio e ascolto e per gioire dell'Incanto della Vita. L'aspetto narrativo si è già concretizzato nel 2016 attraverso l'esperito Concorso letterario sulla fiaba; la fiaba è metafora di vita: se il suo linguaggio è ricco e articolato, anche la vita, di conseguenza, sarà ricca e articolata, capace, come per i personaggi delle fiabe, di conservare una nicchia di libertà che faccia considerare l'alterità, l'altro, come un patrimonio da tesaurizzare. L'intento è quindi quello di compiere il “varo” di un “Festivalincantiere” quale contenitore di numerose iniziative, in primis il recupero del concorso letterario sulla fiaba, per poter consentire di viaggiare con l'immaginazione, strumento di fondamentale importanza per creare uno spazio e un tempo migliori in cui vivere e per offrire al Comune l'ampliamento della propria visibilità culturale sia a livello locale sia nazionale e oltre.

«I luoghi hanno un'anima. Il nostro compito è di scoprirla. Esattamente come accade per la persona umana.» scrive James Hillman

La triste verità è che la vera vita dell'uomo è dilacerata da un complesso di inesorabili contrari: giorno e notte, nascita e morte, felicità e sventura, bene e male. Non possiamo neppure essere certi che l'uno prevarrà sull'altro, che il bene sconfiggerà il male, o la gioia si affermerà sul dolore. La vita è un campo di battaglia: così è sempre stata e così sarà sempre: se così non fosse finirebbe la vita. (C.G.Jung, L'uomo e i suoi simboli)

Pedagogia della fiaba

La fiaba è metafora di vita: se il suo linguaggio è ricco e articolato, anche la vita, di conseguenza, sarà ricca e articolata, capace, come per i personaggi delle fiabe, di conservare una nicchia di libertà che faccia considerare l'alterità, l'altro, come un patrimonio da tesaurizzare e non come un competitor o peggio come un diverso stigmatizzabile in minus da omologare coercitivamente.

"L'aspetto linguistico così intenso ed evocante contesti e costrutti, spesso caduti nell'oblio, è il necessario contenitore, è la pelle del daimon che consente a ciascuno di riappropriarsi di conoscenza e di dignità, ricordando a tutti e a ognuno che l'ignoranza è la radice di tutti i mali". (Giancarlo Malombra in "Narrazione e luoghi. Per una nuova Intercultura", di Castellani e Malombra, Ed Franco Angeli).