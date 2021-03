Savona, casi Covid negli uffici comunali: dipendenti in smart working

Diversi casi di positività al Covid19 negli uffici comunali di Savona e così, oltre alle dovute quarantene, per la pubblica amministrazione savonese torna in voga l'uso dello smart working.

Nei giorni scorsi il contagio si è sparso partendo da alcuni settori coinvolgendo diversi dipendenti fino ad arrivare a una decina di persone in isolamento, tra persone sintomatiche, asintomatiche e contatti di casi confermati.

Tra questi ultimi il sindaco Ilaria Caprioglio, che nei giorni scorsi, si era sottoposta, benché priva di sintomi, a un tampone molecolare presso Asl2: "In attesa dell'esito avevo ritenuto in via precauzionale pormi in isolamento - spiega la prima cittadina -Appena venuta a conoscenza del contatto avevo immediatamente avvisato il Segretario generale e gli Assessori per rispetto nei loro confronti. Fortunatamente l'esito del tampone molecolare è risultato negativo" conclude.

Intanto la giunta savonese ha rinnovato la convenzione con il laboratorio che nei mesi scorsi, su base volontaria, aveva già effettuato oltre 300 test ai dipendenti: l'emergenza però non è ancora terminata.