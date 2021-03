Un grosso spavento ma nessun ferito intorno alle 15 sull'autostrada A6, all'altezza del viadotto Madonna del Monte, pochi chilometri dopo lo svincolo di Savona, quando un'auto che procedeva in direzione Torino ha improvvisamente, per cause non ben accertate, preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigli del fuoco del comando provinciale che hanno domato il rogo e bonificato, insieme al personale di Autofiori che nel mentre ha anche regolato il traffico, il luogo del sinistro.