Plodio, cade accidentalmente dal balcone e finisce in una zona impervia, donna in codice giallo al Santa Corona

Una caduta accidentale dal balcone di casa, che si affaccia su di una zona impervia, è costato alcuni traumi e il trasporto in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure ad una donna di Plodio.

L'episodio si è verificato intorno alle 19.20 in località Baccino. Visto il terreno complicato e l'ora ormai buia, sul posto, in prossimità di un corso d'acqua, sono giunti i Vigili del fuoco di Cairo, col supporto delle torri faro, le Forze dell'ordine e i militi della Croce Bianca di Carcare.

Non sono ben chiare le dinamiche dell'incidente, ma la donna non sarebbe in condizioni critiche.