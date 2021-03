La mia Milano-Sanremo: perché un dentista va in consulenza

Cari Lettori, vedendo passare la corsa ciclistica di ieri mi è venuto in mente che anche io, a mio modo, ho fatto alcune “Milano-Sanremo”…

Milano, Sanremo, La Spezia ma anche altre città tra Lombardia e Liguria sono luoghi in cui mi è capitato di prestare settimanalmente la mia opera di endodontista, per periodi più o meno lunghi.

Ma perché un dentista va a fare consulenze così lontano da dove abita? Dipende da quanto ha approfondito le proprie capacità in una certa branca dell’odontoiatria. Quando un professionista accumula conoscenza ed esperienza si trova ad essere in grado di trattare con successo anche casi più complessi; questo gli procura, fra i pazienti ma, soprattutto, fra i colleghi, una certa reputazione. La conseguenza è che gli sudi più prestigiosi lo cercano per poter offrire ai propri pazienti le migliori cure. Funziona un po’ come nelle grandi squadre di calcio, che cercano di ingaggiare gli elementi più adatti per poter vincere le partite.

Inoltre poter lavorare in differenti realtà (quando sono di livello qualitativo alto) consente al dentista di crescere professionalmente e trovarsi a trattare molti casi particolari che, in una singolo studio, è più difficile poter vedere, per cui accumula ulteriori esperienze e capacità.

Se il vostro dentista è reperibile nel suo studio solo in certi orari o in certe giornate, perché nelle altre fa il consulente altrove, non sentitevi quindi “trascurati”! è possibile che faccia parte di quei professionisti particolarmente specializzati che vengono richiesti anche al di fuori della vostra città, e questa esperienza è anche a vostra disposizione!

