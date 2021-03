Cristo vandalizzato a Cosseria, Mai: "Chi ha compiuto un tale gesto di cos'altro può essere capace?"

“Come si fa a commettere un atto così vile, ignobile e vergognoso? Purtroppo non è la prima volta che nel Ponente ligure vengono offese le nostre radici cristiane (ricorderete sicuramente quando abbiamo trovato la testa di un Cristo in marmo, sul greto del fiume Roja, utilizzata come latrina)".

A condannare il vergognoso episodio verificatosi a Cosseria è il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, Stefano Mai: "Spero davvero che si trovi il responsabile e venga punito in modo esemplare. Allo choc delle prime ore è seguita la rabbia, ma anche la paura perché chi ha compiuto un gesto tanto inquietante può essere capace di altro. Non è normale".

"Solidarietà e vicinanza ai cittadini di Cosseria e al sindaco Roberto Molinaro” conclude il consigliere regionale.