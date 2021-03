La Liguria si riconferma al secondo posto in Europa come territorio più 'vecchio': boom di centenari (514) e 455 sono donne

La Liguria si riconferma non solo come regione più "vecchia" di Italia, ma è al secondo posto anche in Europa con il 28,7% di popolazione over 65. Il primato spetta a Chemnitz (29,3%) in Germania mentre al terzo posto c’è la regione dell'Epiro, tra Albania e Grecia, (27,3%), cui segue Limosino in Francia, (27,1%), e infine la Sassonia-Anhalt (27,0%) in Germania.

Le quote più basse sono state registrate in due regioni d'oltremare della Francia: Mayotte (2,7%) e Guyana francese (6,1%) e la regione autonoma spagnola di Melilla (11,1%). Ciò emerge da un’analisi realizzata dall'Eurostat, l’ufficio statistico dell'Unione europea che raccoglie ed elabora dati provenienti dagli Stati membri.

Secondo l’indagine nel 2020, il 20,6% della popolazione dell'Unione europea aveva un'età pari o superiore a 65 anni; dato aumentato del 3% rispetto al decennio scorso. Scopo della statistica è stato anche quello di analizzare i territori con maggiore presenza di adulti e anziani, considerati a più alto rischio per le complicanze dovute al contagio da covid-19.

Negli Stati membri dell'UE, la percentuale più alta di anziani sulla popolazione totale nel 2020 è stata osservata in Italia (23,2%), seguita da Grecia e Finlandia (22,3% ciascuna), Portogallo (22,1%), Germania (21,8%) e Bulgaria (21,6%). Le quote più basse sono state registrate in Irlanda (14,4%) e in Lussemburgo (14,5%). Anche all’esito dello studio, effettuato l’anno scorso, La Liguria aveva questo “primato”, ma la percentuale era del 28,5%, secondo i dati raccolti nel 2019.

Analizzando i dati della nostra regione l’ultimo censimento dell’Istat la popolazione rilevata in Liguria al 31 dicembre 2019 ammonta a 1.524.826 unità con una riduzione di 8.154 abitanti (-5,3%) rispetto all’anno precedente e di 45.868 abitanti (-3,7‰ in media annua) rispetto al censimento 2011. I residenti diminuiscono, rispetto al 2011, in tutte le province: le riduzioni maggiori si registrano a Genova e Savona (rispettivamente -4,4 e -4,2% in media annua), più della metà dei residenti sono concentrati nella provincia di Genova dove la densità abitativa nell’arco di otto anni sale da 1.765 a 2.574 abitanti per chilometro quadrato, il comune più popoloso è Genova con 566.000 abitanti, quello più piccolo è Rondanina in provincia di Genova con 61 abitanti.

Il comune più giovane è Ortovero in provincia di Savona con un’età media di 43,3 anni; quello più "vecchio" è Fascia in provincia di Genova dove l’età media è pari a 66,1 anni. Nel periodo 2011-2019 la popolazione di cittadinanza straniera è aumentata del 2,9% in media ogni anno, i cittadini stranieri risultano in crescita in tutte le province con punte più elevate a La Spezia (+4% in media annua) e Imperia (+3,6%). Sono invece 48 i comuni che ad ogni censimento dell’Istat, registrano un calo di popolazione, sono comuni di piccole o piccolissime dimensioni (tre su quattro non superano i mille residenti) distribuiti per la gran parte nelle zone interne delle quattro province: Imperia (17 comuni), La Spezia (12), Genova (11) e Savona (8): in questi comuni si contano nel 2019 39.000 residenti, nel 1951 erano più del doppio (86.000).

Gli over 65 in provincia di Imperia sono 59.053, ma la fascia di abitanti più grande è costituita da quelli con un’età compresa tra i 50 e i 54 anni con un totale di 17.558, dato in diminuzione rispetto al 2018 (erano 17.852). I centenari invece, sono 72 e tra questi 65 sono donne e solo 7 gli uomini.

A Savona gli over 65 sono invece, 80.036 e la fascia più ampia è costituita sempre dagli abitanti con un’età tra i 50-54, 23.888 in tutto (11.697 uomini e 12.191 donne). Anche questo dato è in diminuzione poiché nel 2018 erano 24.012. I centenari sono 111 (103 donne e 8 uomini). Nel territorio della provincia di La Spezia gli over 65 son 60.031, ma in questa provincia la fascia maggiore è costituita dagli abitanti con un’età compresa tra i 55 e i 59 anni (8.966 donne e 8.817 uomini) mentre i centenari sono 93 ( 83 donne e 10 uomini). Nel capoluogo infine gli over 65 sono 162 mila e la fascia d’età più ampia è sempre quella che comprende dai 50 ai 54 anni: 24.079 donne e 22.630 (nel 2018 erano 47.616 e tra questi 24.491 erano donne e 23.125 uomini) mentre i centenari sono 238, 204 donne e 34 uomini.