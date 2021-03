Savona, tamponamento nella zona del lungomare Matteotti: soccorsi mobilitati

Un tamponamento che ha visto coinvolte tre auto si è verificato intorno alle 17.40 di oggi, lunedì 22 marzo, a Savona nella zona del lungomare Matteotti.

Le cause che hanno portato i veicoli a scontrarsi sono ancora in fase di accertamento, ma ad avere avuto la peggio nell'impatto è stata una donna di circa 30 anni soccorsa dalla Croce Bianca savonese e trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polstrada.

In seguito al sinistro è stato segnalato qualche disagio al traffico.