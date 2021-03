"Sì col dolce dir m'adeschi"... Il Teatro delle Udienze di Finalborgo si unisce alle celebrazioni per il centenario dantesco

Associazione Baba Jaga si unisce alle celebrazioni per il centenario dantesco con una diretta dal Teatro delle Udienze, Giovedì 25 marzo alle ore 20,30 Protagonisti saranno gli allievi del laboratorio teatrale adulti, guidati da Chiara Tessiore.

Un viaggio nella Divina Commedia attraverso i suoni e i quattro elementi: tre canti dell’Inferno scelti per la particolare attenzione che Dante pone al potere evocativo delle parole.

Non han sì aspri sterpi nè sì folti ... : il XIII canto e i suoni secchi e aridi della selva dei suicidi,

La bufera infernal che mai non resta ... : il V canto e il feroce vento che percuote gli spiriti di Paolo e Francesca,

Lo maggior corno della fiamma antica ... : il XXVI canto e il racconto di Ulisse avvolto dalle fiamme che termina con “infin che il mar fu sovra noi richiuso” .

Infiniti sono gli spunti che si potrebbero trarre dall’inesauribile capolavoro dantesco, infinite le chiavi di lettura e i modi per approcciarvisi. Abbiamo scelto di lavorare sul binomio suono-senso in un’ottica che affronti il materiale poetico con gli strumenti drammaturgici e teatrali: Dante ci offre una narrazione, ci regala un’opera scritta per azioni, cosa che rende non solo possibile, ma anche entusiasmante la lettura ad alta voce.

Ed è da questo spunto che si sviluppa l’omaggio che gli allievi del laboratorio teatrale di Associazione Baba Jaga proporranno: la musica e l’espressività del verso poetico si fonde allo sguardo ...cinematografico del Sommo poeta, regalando agli spettatori la possibilità della visione mediante l’ascolto.

La diretta è realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e del Comune di Finale Ligure.